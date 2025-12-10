Gasperini avvisa Ferguson, i retroscena sull’ultimatum è ‘ufficiale’

Il tecnico giallorosso ha pungolato l’irlandese mandando un segnale importante anche in vista del futuro

Gasperini lancia l’ultimatum! Insomma, ora o mai più è il messaggio chiarissimo fatto recapitare a Evan Ferguson nella conferenza stampa della vigilia di Celtic-Roma, scegliendo anche con cura le parole e il tono. In tutte le domande infatti il primo a rispondere è stato lui, poi è toccato a Hermoso.

Solamente nella domanda sull’attaccante irlandese lo stesso Gasperini ha mandato avanti il suo giocatore. Ci ha voluto pensare qualche secondo, poi ha risposto così: “Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante occasioni, poi certo che lo aspettiamo, è giovane, si può aspettare che faccia prestazioni migliori, non tanto tecnicamente. Con Hermoso non avevo avuto un rapporto diretto, ma le caratteristiche tecniche e di spogliatoio gli hanno consentito di essere una colonna. Mi auguro fortemente che sia così anche per Ferguson, che possa esprimere tutto questo da qui in avanti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calciomercato.it (@calciomercatoit)

Insomma, ci è andato giù piuttosto duro il tecnico. Tutti sono sotto esame, Ferguson un po’ di più, e a gennaio ogni scenario è aperto, compreso il rientro anticipato al Brighton. Ma il punto è chiaro: per Gasperini non c’è più tempo, né altre possibilità per sbagliare. Domani potrebbe anche partire titolare, lo ha pungolato e si aspetta una reazione.