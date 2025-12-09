LIVE Napoli-Benfica, Conte ritrova Mourinho: “Sarà un piacere rivederlo”

Le parole in conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Benfica-Napoli: ecco il testuale della diretta dal Da Luz

Il primo commento di Conte su Mourinho: “Stiamo parlando di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in modo netto. Sono contento di incontrarlo e rivederlo. Non devo spiegare Mourinho alla stampa”

Cosa c’è nella testa dei calciatori: “Nella testa della squadra non deve esserci nulla di differente da quello che c’è prima di Juventus, Atalanta, Roma, Qarabag. Ogni partita è importante. Arriviamo a Lisbona con una mente sgombra da cattivi pensieri. Diamo tutto e poi vediamo alla fine quale sarà il risultato e la classifica”

Sugli infortuni: “Mourinho dice che il Benfica ha assenze più pesanti? Non c’è nessun problema, è una cosa oggettiva che sta sotto gli occhi di tutto e va bene così”

Cosa serve per fare risultato: “Veniamo a giocare la partita con coraggio, con la voglia di fare quello per cui lavoriamo ogni giorno. A volte ci riusciamo meglio, a volte peggio. L’obiettivo è fare una partita da Napoli”

Conte, Napoli fuori dalla crisi: “Cresciuto il senso di responsabilità”

Sulla crescita della squadra: “Vedendo la situazione che si è creata con gli infortuni, con quasi una tegola a settimana, credo sia cresciuto il senso di responsabilità di tutti. Chi è arrivato, ha iniziato a capire dinamiche e giocare di più. C’è compattezza. Aver ottenuto questi risultati significa che c’è stata una crescita”

Sulle differenze con gli altri campionati: “Il campionato italiano si è europeizzato. La distanza resta a livello di rose, di composizione dei giocatori. In Francia con il PSG, in Spagna, in Inghilterra, ci sono rose molto importante. Dal punto di vista tattico però l’Italia è cresciuta tanto. E noi dobbiamo essere un passo in avanti sotto questo punto di vista. In Italia a livello tattico abbiamo insegnato tante cose”

Sulle trasferte senza vittoria: “Non possiamo dimenticare ciò che abbiamo fatto in passato. Abbiamo avuto due sconfitte in Champions, uno con il Manchester City in 10 e ad Eindhoven però non è stata una buona partita. Non dobbiamo dimenticarla. Dobbiamo accrescere i nostri pregi”