Doppia spinta in Torino-Milan e i rossi a Kalulu e Calhanoglu: la moviola di Serie A

Polemiche per gli errori arbitrali in Serie A: dubbi sui gol convalidati a Zapata e Yildiz. Roma e Lazio protestano per le espulsioni di Celik e Gila

Il lungo week end della 14esima giornata di Serie A ha registrato diversi casi da moviola con relative polemiche. A cominciare dal monday night tra Torino e Milan. L’arbitro Chiffi ha fischiato un calcio di rigore per i granata per un fallo di mano di Tomori: il braccio in effetti è in posizione innaturale, sulla linea della spalla ed aumenta il suo volume corporeo, quindi è corretto decretare il penalty.

Il gol del 2-0 di Zapata nasce da un recupero palla di Tameze su Nkunku: c’è un braccio in appoggio ma l’intensità del contatto non è tale da portare al fallo e il Var asseconda la decisione di campo. Come anche sulla rete invece annullata a Adams: stavolta la spinta di Pedersen su Saelemaekers è più evidente e porta al fischio di Chiffi.

In Cagliari-Roma, invece, il Var deve intervenire per rettificare la decisione di concedere un rigore ai sardi: il fallo di Celik su Folorunsho è fuori area, ma a quel punto ci sono tutti gli elementi per il DOGSO e quindi per l’espulsione del difensore turco.

Il mediano sardo protagonista con Hermoso anche di un brutto faccia a faccia dopo che i due erano stati ammoniti da Zufferli. Nuovi video dimostrano che gli insulti sono reciproci, ma in teoria non dovrebbero portare alla squalifica con la prova tv. Dipenderà da cosa ha sentito il delegato della Procura Federale.

Kalulu su Oliveira e Calhanoglu su Rodriguez: ecco perché è giusto il giallo e non il rosso

Il Napoli batte la Juventus nel big match del ‘Maradona’ ma anche qui non mancano le proteste. Il gol del momentaneo pareggio di Yildiz nasce da un contrasto tra Locatelli e Hojlund. Il capitano bianconero in tackle colpisce prima il pallone e poi l’avversario: l’arbitro La Penna fa proseguire e il Var avalla la sua decisione.

Dubbi anche sul fallo di Kalulu al limite dell’area su Oliveira: l’intervento è duro, ma il punto di impatto salva il difensore francese che se la cava con il giallo. Nemmeno ammonito invece Calhanoglu, che entra con i tacchetti sul polpaccio di Rodriguez in Inter-Como: stavolta a salvare il centrocampista turco è l’intensità del fallo che non è fatto con vigoria sproporzionata.

Nella stessa gara, rischia Diego Carlos che commette due falli imprudenti in pochi secondi: prima cintura al collo a Thuram, poi calcione a Lautaro Martinez. Da regolamento Di Bello avrebbe potuto anche estrarre due volte il giallo e quindi espellere il difensore dei lariani. Rosso diretto infine per Gila in Lazio-Bologna: dopo il fallo da ammonizione, lo spagnolo dice due volte “sei scarso” all’arbitro Fabbri, che non lo perdona.