Che fine ha fatto Podolski? Sta per comprarsi il club in cui chiuderà la carriera

L’ex attaccante dell’Inter ha 40 anni ma gioca ancora

Ve lo ricordate Lukas Podolski? Grande attaccante tedesco, Bayern e Arsenal, vinse anche il Mondiale nel 2014 ma qui in Italia fu una delusione totale con la maglia dell’Inter. In nerazzurro durò appena 6 mesi, nel Mancini bis. Non si è ancora ritirato, pur avendo la bellezza di 40 anni.

Che fine ha fatto Podolski? Sta per comprarsi il club in cui chiuderà la carriera (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dal 2021 è tornato a giocare in Patria, nella sua squadra del cuore: il Gornik Zabrze. Non solo giocatore, da qualche ora l’ex nerazzurro è diventato anche azionista della società.

Podolski ha ufficialmente acquistato 104.611 azioni del Gornik Zabrze, ovvero l’8.3% del capitale sociale. Adesso Podolski è il secondo maggiore azionista del club polacco, ma a breve – e sempre attraverso la sua LP Holding – diventerà il primo stando alla nota dello stesso Gornik.

Podolski sta per comprarsi il Gornik Zabrze

Podolski azionista del Gornik, dove chiuderà la carriera da calciatore (Screen sito ufficiale Gornik) – Calciomercato.it

“L’ingresso di Lukas Podolski nella compagine azionaria rappresenta il primo passo formale verso l’acquisizione del Club e sottolinea il suo impegno genuino e di lunga data per lo sviluppo del Gornik”, recita la nota della società polacca.

