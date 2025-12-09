Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Assalto al pullman Juve, ricorso e ko a tavolino: il precedente

Foto dell'autore

Gli episodi del prepartita a Napoli sotto i riflettori, lamentele del tifo bianconero: c’è un precedente

Non ha tradito le attese, Napoli-Juventus, gara emozionante e piena di tanti spunti. Al ‘Maradona’ è andato in scena un match vibrante, vinto per 2-1 dai partenopei. Partita gestita bene e senza troppi affanni dall’arbitro La Penna, ma non sono mancate le polemiche, soprattutto per il pre gara, con il pullman bianconero colpito da un lancio di oggetti. Un episodio esecrabile, del quale la tifoseria si è molto lamentata. Chiedendo un intervento deciso della giustizia sportiva, nonostante la società non abbia alzato particolarmente la voce.

L'arbitro La Penna e i giocatori della Juventus nel match contro il Napoli
Assalto al pullman Juve, ricorso e ko a tavolino: il precedente – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Più di qualcuno ha fatto notare come la vicenda abbia dei punti in contatto con quanto accaduto in un lontano passato, a margine di un Juventus-Inter, il 1 maggio 1983. All’epoca, fu la tifoseria bianconera a colpire con una fitta sassaiola il pullman dei nerazzurri. Fu colpito anche il giocatore Marini, lievemente ferito e impossibilitato a prendere parte al match.

La gara si disputò in campo, concludendosi con il punteggio di 3-3, ma successivamente il risultato non fu omologato, per i fatti del prepartita. Fu assegnata la vittoria a tavolino per 2-0 all’Inter. Un risultato che ebbe un peso, nell’esito finale di quel campionato, vinto dalla Roma proprio davanti alla Juve di Trapattoni e Platini.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie