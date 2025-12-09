Assalto al pullman Juve, ricorso e ko a tavolino: il precedente

Gli episodi del prepartita a Napoli sotto i riflettori, lamentele del tifo bianconero: c’è un precedente

Non ha tradito le attese, Napoli-Juventus, gara emozionante e piena di tanti spunti. Al ‘Maradona’ è andato in scena un match vibrante, vinto per 2-1 dai partenopei. Partita gestita bene e senza troppi affanni dall’arbitro La Penna, ma non sono mancate le polemiche, soprattutto per il pre gara, con il pullman bianconero colpito da un lancio di oggetti. Un episodio esecrabile, del quale la tifoseria si è molto lamentata. Chiedendo un intervento deciso della giustizia sportiva, nonostante la società non abbia alzato particolarmente la voce.

Più di qualcuno ha fatto notare come la vicenda abbia dei punti in contatto con quanto accaduto in un lontano passato, a margine di un Juventus-Inter, il 1 maggio 1983. All’epoca, fu la tifoseria bianconera a colpire con una fitta sassaiola il pullman dei nerazzurri. Fu colpito anche il giocatore Marini, lievemente ferito e impossibilitato a prendere parte al match.

La gara si disputò in campo, concludendosi con il punteggio di 3-3, ma successivamente il risultato non fu omologato, per i fatti del prepartita. Fu assegnata la vittoria a tavolino per 2-0 all’Inter. Un risultato che ebbe un peso, nell’esito finale di quel campionato, vinto dalla Roma proprio davanti alla Juve di Trapattoni e Platini.