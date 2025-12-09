Araujo, addio shock al Barcellona: la Serie A osserva

In casa blaugrana, situazione delicatissima per l’uruguaiano, che starebbe pensando all’addio definitivo: cosa cambia per il mercato italiano

In Spagna, il Barcellona si è portato, nel weekend, a quattro lunghezze di vantaggio sul Real Madrid. Ma non tutto prosegue per il meglio, in realtà, nella squadra di Flick. Che finora in Europa non ha convinto e che è alle prese con la situazione di Araujo. La cui auto-sospensione dalla squadra potrebbe addirittura essere definitiva.

Nelle ultime gare, il difensore si è chiamato fuori, dopo la sciocchezza commessa contro il Chelsea, che gli è costata l’espulsione e ha costretto i suoi a giocare per più di un tempo in dieci, poi perdendo per 3-0. Evidenti i problemi psicologici e di gestione dello stress del difensore uruguaiano, che però, adesso, potrebbe maturare la decisione di dire addio per sempre al club.

Uno scenario che è stato ventilato in Spagna da ‘Cadena COPE’. L’impressione è che la situazione sia più seria del previsto e che sia difficile rivedere presto il giocatore in campo. Anzi c’è la sensazione che con la maglia blaugrana possa non avvenire più.

Non a caso, ci sono già rumours di un eventuale acquisto di un difensore in prestito a gennaio per il Barcellona. E in chiave mercato estivo, il profilo di Araujo potrebbe tornare di nuovo utile per la Serie A. Lo ha seguito per lungo tempo la Juventus, ma si tratta di un nome che potrebbe essere speso anche in ottica Milan. Da capire quali saranno le condizioni di uscita, eventualmente, dal Barcellona.