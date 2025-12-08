Napoli decisiva, hanno già perso la pazienza: “Spalletti via dalla Juventus”

La prova del “Maradona” ha lasciato non pochi strascichi in casa bianconera: nuove critiche all’indirizzo del tecnico toscano

La prima sconfitta dell’era Spalletti è maturata dopo la più scialba prestazione dei bianconeri da quando il tecnico di Certaldo siede sulla panchina della Juventus. A Napoli non sono bastati 15-20 minuti del secondo tempo volitivi per indirizzare una partita mai nelle mani dei bianconeri.

Le scelte iniziali di formazione non hanno affatto convinto. A da Yildiz in posizione di falso nueve per proseguire con la decisione di puntare ancora una volta su Koopmeiners come braccetto sinistro con Cabal esterno esponendosi di fatto alle folate brucianti di Neres.

Anche i cambi e le tempistiche degli stessi hanno fatto storcere il naso a tanti tifosi bianconeri: l’ingresso in campo di Openda al posto di Yildiz, unica vera luce di una serata per il resto da dimenticare, ha permesso al Napoli di rituffarsi in avanti stroncando le residue velleità della Juve di provare il colpaccio.

Spalletti nell’occhio del ciclone dopo Napoli-Juventus: social scatenati

E così i social sono immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento diffuso in una parte cospicua della tifoseria bianconera che poco ha gradito i tanti passi indietro messi in mostra dalla propria squadra:

Juventus penosa.. mai nella storia della juve ho visto dei giocatori cosi mediocri , inetti.. e Spalletti che poi toglie Yldiz per Opendà? ma siamo seri?? #spallettiout — andrea narciso p. (@_Narci_) December 7, 2025

E devo pure sentire le merde chiedere di dare tempo a Spalletti perché così potrà trasformarci nel Brasile del 1970 Solo le dimissioni possono salvarci#SpallettiOUT — Anto VERSTAPPENMANIA (@MalekCurtis) December 7, 2025

Ricordiamo sempre che siamo in questa crisi nera grazie all’incompetente sulla sinistra che ci sta regalando la peggior Juve di sempre allenata dal peggior allenatore di sempre VIA ENTRAMBI#NapoliJuve #SpallettiOUT #ElkannOUT pic.twitter.com/UxJ16NBzlL — Anto VERSTAPPENMANIA (@MalekCurtis) December 7, 2025

#SpallettiOut

Ci sta perdere, ma non così.

Formazione iniziale totalmente sbagliata e pure i cambi dopo (e conseguentemente prendiamo il due a uno).

Era meglio non presentarci se dovevamo fare questa figura barbina.#Spalletti CAGON#NapoliJuve#NapoliJuventus — Alessandro B. (@AleBush87) December 7, 2025

Spalletti formazione e cambi sbagliati. Da esonero immediato#spallettiout#NapoliJuventus — Nero 21 🏴‍☠️🇮🇹🇮🇱 (@Nero21persempre) December 7, 2025

Le prossime uscite ufficiali – con le gare contro Pafos, Bologna e Roma – serviranno a perimetrare ancora meglio le ambizioni di una squadra sostanzialmente in balia delle onde.