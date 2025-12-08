Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli decisiva, hanno già perso la pazienza: “Spalletti via dalla Juventus”

Foto dell'autore

La prova del “Maradona” ha lasciato non pochi strascichi in casa bianconera: nuove critiche all’indirizzo del tecnico toscano

La prima sconfitta dell’era Spalletti è maturata dopo la più scialba prestazione dei bianconeri da quando il tecnico di Certaldo siede sulla panchina della Juventus. A Napoli non sono bastati 15-20 minuti del secondo tempo volitivi per indirizzare una partita mai nelle mani dei bianconeri.

Luciano Spalletti contrariato in panchina
Napoli decisiva, hanno già perso la pazienza: “Spalletti via dalla Juventus” (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Le scelte iniziali di formazione non hanno affatto convinto. A da Yildiz in posizione di falso nueve per proseguire con la decisione di puntare ancora una volta su Koopmeiners come braccetto sinistro con Cabal esterno esponendosi di fatto alle folate brucianti di Neres.

Anche i cambi e le tempistiche degli stessi hanno fatto storcere il naso a tanti tifosi bianconeri: l’ingresso in campo di Openda al posto di Yildiz, unica vera luce di una serata per il resto da dimenticare, ha permesso al Napoli di rituffarsi in avanti stroncando le residue velleità della Juve di provare il colpaccio.

Spalletti nell’occhio del ciclone dopo Napoli-Juventus: social scatenati

E così i social sono immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento diffuso in una parte cospicua della tifoseria bianconera che poco ha gradito i tanti passi indietro messi in mostra dalla propria squadra:

Le prossime uscite ufficiali – con le gare contro Pafos, Bologna e Roma – serviranno a perimetrare ancora meglio le ambizioni di una squadra sostanzialmente in balia delle onde.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie