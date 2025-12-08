Atalanta
Juve, pazienza già finita con Spalletti: tutti rivogliono Conte

Il tifo bianconero non ha smesso di sognare il ritorno del grande ex, è lui l’unico nome per rilanciare una Vecchia Signora in rottura prolungata

Il mondo si è ribaltato, rispetto ad alcuni anni fa. Napoli-Juventus ha confermato lo stato dell’arte, sono gli azzurri ad essere squadra con mentalità, competitivi nonostante le assenze, i bianconeri non sono nemmeno la copia sbiadita di ciò che sono stati e non sembrano in grado di puntare a grandi traguardi. Una differenza enorme emersa in campo, ben oltre il 2-1 finale. Una differenza sancita da un nome, quello di Antonio Conte.

Juve nel tunnel, pazienza già finita con Spalletti: tutti rivogliono Conte – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Così come aveva fatto anni fa a Torino, e anche altrove, alla guida del Napoli si sta confermando capace di indirizzare con il suo modo di fare i destini della squadra. Quello che alla Juventus non sta riuscendo a nessuno, già da diversi anni a questa parte. Il giorno dopo la sconfitta del ‘Maradona’ è carico di amarezza, per l’ambiente bianconero, che tocca con mano l’inconsistenza attuale.

Si andrà avanti con Spalletti fino alla fine della stagione, ovviamente, per cercare di condurre in porto almeno l’obiettivo minimo del quarto posto, che allo stato attuale non appare comunque semplice. Poi, servirà qualcosa di molto diverso. E i tifosi già sanno a chi vorrebbero rivolgersi. Sui social, richieste a gran voce di provare a riportare Conte a Torino. Napoli permettendo, chiaramente, visto che, almeno per il momento, il clima tra il tecnico pugliese e i partenopei sembra di nuovo piuttosto sereno. Ma Conte sembra davvero l’unico, nella visione di molti, a poter risollevare la Juventus verso i livelli che le competevano.

