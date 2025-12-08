Vigilia Inter-Liverpool, perché Akanji non si sta allenando

Le ultime da Appiano in vista del big match di Champions del Meazza

Non c’è Manuel Akanji nell’allenamento in corso ad Appiano alla vigilia della sfida tra Inter e Liverpool, valevole per la sesta giornata della League Phase di Champions.

Il difensore non è alle prese con un infortunio: secondo quanto filtra dal club, l’elvetico è stato colpito da una sindrome influenzale. Domani, solo alcune ore prima della partita, si saprà se l’ex Manchester City farà parte o meno della squadra che affronterà i ‘Reds’ di Slot, che fin qui hanno vissuto una stagione terribile.

Il posto di Akanji verrebbe preso da Bisseck, con uno tra Acerbi e de Vrij al centro della difesa. Fin qui il classe ’95 ha disputato 17 partite, per un totale di 1337′ che fa di lui il quarto calciatore di movimento più impiegato da Chivu.

Akanji ha giocato tutte le partite eccetto quella di Coppa Italia col Venezia, e soltanto in 3 (di Champions) non è partito dal primo minuto. A conferma di quanto sia importante per Chivu, e di conseguenza per il club che ha già deciso di riscattarlo – al di là se scatti o meno l’obbligo, legato alla vittoria dello Scudetto e a un tot di presenze – versando 15 milioni di euro nelle casse del City.