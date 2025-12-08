Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Era difficile da accettare”: Balotelli e il retroscena sulla finale Champions del 2010

Foto dell'autore

Il classe ’90 tra ritorno in campo e il suo passato all’Inter: “Mourinho cambiò idea pochi giorni prima”

Che fine ha fatto Mario Balotelli? Stando alle ultime notizie, il classe ’90 si sta allenando con il Carpenendolo in attesa di una nuova – forse ultima – avventura. Il Carpenendolo milita nel girone C del campionato Eccellenza lombarda, attualmente è settimo in classifica ed è allenato dall’ex centrocampista di Brescia e Vicenza, il marocchino Jadid.

Balotelli con Mourinho
“Era difficile da accettare”: Balotelli e il retroscena sulla finale Champions del 2010 (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Balotelli prova a restare, o forse meglio dire rimettersi in forma dopo l’infelice esperienza al Genoa. 6 presenze per un totale di appena 56′: la sesta e ultima contro il Napoli addirittura il 21 dicembre di un anno fa. Un’esperienza alquanto breve, di fatto terminata non appena Patrick Vieira ha messo piede a Pegli, visti i pessimi trascorsi tra i due a Nizza e, prima ancora ma da compagni di squadra, all’Inter.

A proposito di Inter, a ‘Prime Video’ Balotelli ha svelato un retroscena sulla finale di Champions League del 2010 col Bayern. “Prima della partita – ha raccontato il classe ’90 – Mourinho stava provando il tridente con me, Eto’o e Milito. Poi ha cambiato idea pochi giorni prima, ero arrabbiato perché era difficile da accettare. Sono sicuro che avrei fatto gol, ma alla fine va bene così. L’importante è aver vinto”.

Mourinho mandò in campo l’Inter tipo, davanti Sneijder, Eto’o e Pandev alle spalle di Milito, che con una doppietta regalò la Champions a Moratti.

Balotelli nemmeno entrò in quella partita, che di fatto chiuse anche la sua esperienza in nerazzurro. Che forse è stata la più bella oltre che la più intensa di tutta la sua carriera, non andata secondo le aspettative, probabilmente più le nostre che le sue.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie