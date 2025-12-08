“Era difficile da accettare”: Balotelli e il retroscena sulla finale Champions del 2010

Il classe ’90 tra ritorno in campo e il suo passato all’Inter: “Mourinho cambiò idea pochi giorni prima”

Che fine ha fatto Mario Balotelli? Stando alle ultime notizie, il classe ’90 si sta allenando con il Carpenendolo in attesa di una nuova – forse ultima – avventura. Il Carpenendolo milita nel girone C del campionato Eccellenza lombarda, attualmente è settimo in classifica ed è allenato dall’ex centrocampista di Brescia e Vicenza, il marocchino Jadid.

Balotelli prova a restare, o forse meglio dire rimettersi in forma dopo l’infelice esperienza al Genoa. 6 presenze per un totale di appena 56′: la sesta e ultima contro il Napoli addirittura il 21 dicembre di un anno fa. Un’esperienza alquanto breve, di fatto terminata non appena Patrick Vieira ha messo piede a Pegli, visti i pessimi trascorsi tra i due a Nizza e, prima ancora ma da compagni di squadra, all’Inter.

A proposito di Inter, a ‘Prime Video’ Balotelli ha svelato un retroscena sulla finale di Champions League del 2010 col Bayern. “Prima della partita – ha raccontato il classe ’90 – Mourinho stava provando il tridente con me, Eto’o e Milito. Poi ha cambiato idea pochi giorni prima, ero arrabbiato perché era difficile da accettare. Sono sicuro che avrei fatto gol, ma alla fine va bene così. L’importante è aver vinto”.

Mourinho mandò in campo l’Inter tipo, davanti Sneijder, Eto’o e Pandev alle spalle di Milito, che con una doppietta regalò la Champions a Moratti.

Balotelli nemmeno entrò in quella partita, che di fatto chiuse anche la sua esperienza in nerazzurro. Che forse è stata la più bella oltre che la più intensa di tutta la sua carriera, non andata secondo le aspettative, probabilmente più le nostre che le sue.