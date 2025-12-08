DIRETTA Tutte le notizie dell’8 dicembre: Spalletti nell’occhio del ciclone

La Serie A tra l’analisi della domenica e l’avvicinamento alle ultime tre partite del 14esimo turno. Dal campo al mercato, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti dell’8 dicembre
Siamo nel day after della domenica di Serie A che ha visto la Juve soccombere ancora al Napoli di Antonio Conte e scivolare ulteriormente in classifica rispetto alle prime posizioni.
Oggi comunque si torna in campo per le tre gare di questo lunedì di Immacolata: Pisa-Parma alle 15, Udinese-Genoa alle 18 e infine Torino-Milan. Segui tutte le notizie dell’8 dicembre con noi.
Juve, Graziani bacchetta Spalletti: "Ha fatto disastri"
Nel corso de ‘La Nuova DS’ su Rai 2, Ciccio Graziani ha attaccato Spalletti per le scelte in Napoli-Juve: “Con quella formazione del primo tempo Spalletti ha giocato per non perdere, non per vincere. Con Yildiz e Conceicao ha vanificato le potenzialità che la squadra ha dimostrato di avere nel secondo tempo con David come punto di riferimento. L’aveva pareggiata, poi che fa? Toglie Yildiz e Conceicao per mettere Miretti e Openda, cambiando di nuovo assetto. Prende gol, poi mette Zhegrova che doveva entrare per Conceicao. Non ci stava cambiare così tanto, dal punto di vista tattico stasera Spalletti ha fatto dei disastri!”