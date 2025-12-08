DIRETTA Tutte le notizie dell’8 dicembre: Spalletti nell’occhio del ciclone

Nel corso de ‘La Nuova DS’ su Rai 2, Ciccio Graziani ha attaccato Spalletti per le scelte in Napoli-Juve: “Con quella formazione del primo tempo Spalletti ha giocato per non perdere, non per vincere. Con Yildiz e Conceicao ha vanificato le potenzialità che la squadra ha dimostrato di avere nel secondo tempo con David come punto di riferimento. L’aveva pareggiata, poi che fa? Toglie Yildiz e Conceicao per mettere Miretti e Openda, cambiando di nuovo assetto. Prende gol, poi mette Zhegrova che doveva entrare per Conceicao. Non ci stava cambiare così tanto, dal punto di vista tattico stasera Spalletti ha fatto dei disastri!”