TABELLINO E PAGELLE Napoli-Juventus 2-1: sere Neres per Spalletti, Hojlund letale sotto porta

I top, i flop, il tabellino completo del big match di campionato di Serie A tra Napoli e Juventus: doppietta di Hojlund decisiva

Il Napoli torna in vetta in classifica grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund, su grandi invenzioni di David Neres, in una serata magica. La Juventus butta un tempo, Spalletti torna al Maradona e mastica amaro.

Rasmus Hojlund
Rasmus Hojlund (ANSA) Calciomercato.it

Il primo tempo è praticamente dominato dalla formazione azzurra, che però non va oltre la rete di Hojlund. Nel secondo tempo, Spalletti prova a cambiare qualcosa, togliendo un Cabal in grande difficoltà. Ma in realtà la catena di sinistra non funziona. Anche Koopmeiners soffre, assieme ad un Kelly surclassato dal danese.

La rete di Yildiz arriva ad inizio ripresa, quando il Napoli abbassa la soglia d’attenzione e di aggressività. Poi è un nuovo assedio nell’area di Di Gregorio. Il secondo gol nasce sempre dai piedi di Neres, che tenta un cross verso il centro, poi la palla carambola sulla testa di Hojlund che a due passi dalla linea di porta spedisce in rete.

Le pagelle di Napoli-Juventus

NAPOLI

TOP Neres 8 – Migliore in campo per distacco. Incubo per tutta la retroguardia bianconera, stressata dai suoi dribbling. Sere Neres per Spalletti al ritorno al Maradona

  • Milinkovic-Savic 6
  • Beukema 6
  • Rrahmani 7
  • Buongiorno 6
  • Di Lorenzo 6,5
  • Elmas 7
  • McTominay 6,5
  • Olivera 6,5 (Spinazzola 6)
  • Neres 8 (Politano 5,5)
  • Hojlund 7,5
  • Lang 6,5 (Vergara s.v.)
  • Conte 7

JUVENTUS

TOP Yildiz 6,5 – L’unico che prova a mettere in difficoltà il Napoli con le sue giocate. Si muove, punta l’uomo, poi nel secondo tempo realizza un gol che riaccende le speranze. Viene tolto dal campo troppo presto

FLOP Cabal 4,5 – Soffre tutto il primo tempo e viene giustamente sostituito. Impossibile prendere Neres

  • Di Gregorio 6
  • Kalulu 5
  • Kelly 4,5
  • Koopmeiners 4,5
  • Cambiaso 5,5 (Kostic 6)
  • Thuram 5 (Zhegrova s.v.)
  • Locatelli 5
  • Cabal 4,5 (David 5,5)
  • McKennie 6
  • Conceicao 5,5 (Miretti 6)
  • Yildiz 6,5 (Openda 6)
  • Spalletti 5

Il tabellino di Napoli-Juventus

Marcatori: 7′,78′ Hojlund, 59′ Yildiz

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera (70′ Spinazzola); Lang (87′ Vergara), Hojlund, Neres (79′ Politano)

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (71′ Kostic), Locatelli, Thuram (82′ Zhegrova), Cabal (45′ David); Conceiçao (75′ Miretti), McKennie; Yildiz (76′ Openda)

Ammonizioni: Buongiorno (N), Kalulu (J), Beukema (N)
Arbitro: La Penna; assistenti: Peretti e Colarossi; IV: Crezzini; VAR: Abisso e Aureliano
Note: 1′ di recupero nel primo tempo, 4′ di recupero nel secondo tempo
Spettatori: circa 50 mila

