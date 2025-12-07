Salah-Liverpool ai ferri corti: “Affondo Juve a gennaio”

In Premier League è esploso nelle scorse ore un autentico caso legato all’attaccante egiziano. Ora rischia di cambiare tutto

La stagione disastrosa del Liverpool continua senza sosta. Ieri è arrivato un pareggio pirotecnico contro il Leeds per 3-3 a margine del quale è anche scoppiato un autentico caso mediatico.

Dopo la gara di ieri monta nuovamente il caso Salah. Queste le parole dell’egiziano ai microfoni di ‘Tv2 Sport’: “Non potevo credere di stare in panchina per 90 minuti. La terza volta in panchina, credo per la prima volta in carriera. Sono molto, molto deluso, a dire il vero. Ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione. Ora sono seduto in panchina e non so perché. Sembra che il club mi abbia scaricato”.

Salah ha quindi aggiunto di aver “ricevuto molte promesse in estate, ma non posso dire che siano state mantenute”. Su Slot ha evidenziato: “Ho detto più volte in passato di avere un buon rapporto con l’allenatore e, all’improvviso, non c’è più alcun rapporto tra di noi. Non so perché ma a me sembra chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero gettato sotto un bus”.

Calciomercato, Salah può salutare il Liverpool: sui social spunta anche la Juve

Le parole che più fanno riflettere solo quelle relative al prossimo futuro visto che prossimamente partirà per la Coppa d’Africa ma non prima di aver affrontato Inter e Brighton: “Ho detto alla mia famiglia ‘Venite alla partita contro il Brighton’. Non so se giocherò o meno ma cercherò di godermela perché non so cosa succederà dopo“.

Lo sfogo di Salah ha quindi acceso su X anche la fantasia dei tifosi della Juventus:

Perché la.juve non prende salah che è ai ferri corti a Liverpool? — Il Creatore (@IlCreatore7) December 6, 2025

Quasi sicuramente Salah andrà in Arabia a svernare per questioni di stipendio ecc, però sia chiaro che in Serie Ass avrebbe moltissimo da dare — Biagio Corbelli (@biagio4658) December 6, 2025

Salah può giocare anche come centrale o seconda punta. Inoltre, alla Juve, manca un uomo di personalità come Momo — jiddone_ (@jidd3_) December 7, 2025

Appena Comolli e Ferrero leggono lo stipendio lordo di Salah gli viene un coccolone — ♣️Gus Partenza♣️ (@BrickABull) December 7, 2025

Fermo restando l’ingaggio elevatissimo e le priorità della Juve che risiedono altrove, c’è però chi comunque sogna di rivedere Salah in Serie A.