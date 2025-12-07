PAGELLE E TABELLINO LAZIO-BOLOGNA 1-1: Orsolini spento, Tavares un disastro dopo l’altro

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 14a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Lazio

Provedel 6

Marusic 6,5

Gila 6

Romagnoli 6,5

Tavares 4. Dal 46′ Lazzari 6

Guendouzi 6,5

Cataldi 6,5. Dal 75′ Dele-Bashiru 6

Basic 6,5. Dal 79′ Patric 6

Isaksen 7. Dal 46′ Cancellieri 6,5

Castellanos 5,5. Dal 59′ Noslin 6

Zaccagni 6,5

All.: Sarri 6,5

Un peccato vero per la Lazio, che gioca un primo tempo super ma che finisce 1-1. Colpa della poca cattiveria sotto porta e della marcatura inesistente di Tavares in occasione del gol del Bologna, che si accoppia con tutti gli erroracci difensivi che aveva già commesso. Da quel punto di vista non è mai cresciuto e, dopo il derby, condiziona anche questa partita. Poi Gila, uno dei migliori, commette un’ingenuità e dice qualcosina di troppo all’arbitro. È la botta definitiva, ma la Lazio comunque resiste e meriterebbe i tre punti. Non bene Castellanos, troppo lezioso.

Bologna

Ravaglia 6,5

Zortea 5,5

Heggem 5

Casale 5,5. Dal 40′ De Silvestri 5,5

Miranda 5,5

Pobega 5,5

Moro 6. Dal 64′ Ferguson 6

Orsolini 5,5. Dal 64′ Bernardeschi 5,5

Odgaard 6,5

Cambiaghi 5,5. Dal 64′ Rowe 6

Castro 5,5. Dall’83’ Dallinga sv

All. Italiano 5,5

Arbitro: Fabbri 5,5

Il tabellino di Lazio-Bologna 1-1

Marcatori: 38′ Isaksen (L), 40′ Odgaard (B)

Ammoniti: Tavares (L), Moro (B), Cambiaghi (B), Lazzari (L), Gila (L), Dallinga

Espulsi: 78′ Gila (R)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (75′ Dele-Bashiru), Basic (79′ Patric); Isaksen (46′ Cancellieri), Castellanos (59′ Noslin), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Pedro, Dia.

All.: Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale (40′ De Silvestri), Miranda; Pobega, Moro (64′ Ferguson); Orsolini (64′ Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (64′ Rowe); Castro (83′ Dallinga).

A disp.: Pessina, Franceschelli, Holm, Immobile, Lykogiannis, Lucumi, Dominguez, Sulemana, Fabbian.

All. Italiano.

Arbitro: Fabbri; Assistenti: Preti – Politi; IV Uomo: Sacchi; VAR: Mazzoleni; AVAR: Nasca