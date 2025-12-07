Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli-Juventus, come ha reagito il Maradona al ritorno di Spalletti

Foto dell'autore

È il ritorno di Luciano Spalletti a Napoli: la reazione dello stadio dove ha vinto lo Scudetto solo 2 anni fa 

Napoli-Juventus è un mix di emozioni. Non solo per Antonio Conte, che affronta il suo passato glorioso. Lì dov’è ricominciata la storia bianconera, fatta di successi nazionali. C’è anche il ritorno di Spalletti al Maradona.

Luciano Spalletti urla ai suoi calciatori
L’accoglienza dello stadio Maradona per Luciano Spalletti (ANSA) Calciomercato.it

Alla lettura delle formazioni, il nome di Spalletti è stato fischiato dall’intero stadio. Qualche timido applauso, perlopiù fischi. Poi è entrato in campo, ha salutato calorosamente Antonio Conte con il quale non si è mai sfidato in campionato. C’è solo un precedente tra i due allenatori e risale ad un amichevole del 2017 tra Inter e Chelsea.

Nel corso del primo tempo, nessun coro contro il tecnico bianconero. Poi all’intervallo, Spalletti si è diretto verso gli spogliatoi, a testa bassa e pensieroso.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie