Napoli-Juventus, come ha reagito il Maradona al ritorno di Spalletti

È il ritorno di Luciano Spalletti a Napoli: la reazione dello stadio dove ha vinto lo Scudetto solo 2 anni fa

Napoli-Juventus è un mix di emozioni. Non solo per Antonio Conte, che affronta il suo passato glorioso. Lì dov’è ricominciata la storia bianconera, fatta di successi nazionali. C’è anche il ritorno di Spalletti al Maradona.

Alla lettura delle formazioni, il nome di Spalletti è stato fischiato dall’intero stadio. Qualche timido applauso, perlopiù fischi. Poi è entrato in campo, ha salutato calorosamente Antonio Conte con il quale non si è mai sfidato in campionato. C’è solo un precedente tra i due allenatori e risale ad un amichevole del 2017 tra Inter e Chelsea.

Nel corso del primo tempo, nessun coro contro il tecnico bianconero. Poi all’intervallo, Spalletti si è diretto verso gli spogliatoi, a testa bassa e pensieroso.