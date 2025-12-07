Napoli-Juve, lo scippo di Spalletti a Conte: scelto McTominay

Da protagonista dello scudetto partenopeo a giocatore bianconero: il sogno dei tifosi per lo scozzese

Conte sulla panchina del Napoli, Spalletti su quella della Juventus, e tanti altri stravolgimenti sono quelli che hanno portato il mercato e gli eventi degli ultimi anni, in una grande sfida che ha visto ribaltarsi gli equilibri del passato, almeno di recente. In un mondo del calcio dove il mercato è quasi perenne, il sogno dei bianconeri sarebbe portare a Torino Scott McTominay.

Non stupisce, del resto, che lo scozzese abbia conquistato tutti, dopo la scorsa stagione passata che gli è valsa il titolo di MVP. A maglie invertite, sarebbe lui a fare più comodo alla Juventus, secondo il 57% dei partecipanti al nostro sondaggio su Telegram.

Sul nostro canale, la redazione ha proposto un tema interessante di riflessione, chiedendo chi tra i giocatori rivali del big match di stasera servirebbe di più all’altro allenatore. Larga parte dei consensi per lo scozzese, mentre Anguissa, altro giocatore seguito a Torino da tempi non sospetti, raccoglie il 28% delle preferenze. Meno utili, sarebbero invece Yildiz e Bremer per i partenopei, in raffronto. Anche questo, forse, è un segno del tempo che passa.