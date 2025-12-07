Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli-Juve, lo scippo di Spalletti a Conte: scelto McTominay

Foto dell'autore

Da protagonista dello scudetto partenopeo a giocatore bianconero: il sogno dei tifosi per lo scozzese

Conte sulla panchina del Napoli, Spalletti su quella della Juventus, e tanti altri stravolgimenti sono quelli che hanno portato il mercato e gli eventi degli ultimi anni, in una grande sfida che ha visto ribaltarsi gli equilibri del passato, almeno di recente. In un mondo del calcio dove il mercato è quasi perenne, il sogno dei bianconeri sarebbe portare a Torino Scott McTominay.

Scott McTominay
Napoli-Juve, lo scippo di Spalletti a Conte: scelto McTominay – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Non stupisce, del resto, che lo scozzese abbia conquistato tutti, dopo la scorsa stagione passata che gli è valsa il titolo di MVP. A maglie invertite, sarebbe lui a fare più comodo alla Juventus, secondo il 57% dei partecipanti al nostro sondaggio su Telegram.

Sondaggio Telegram di Calciomercato.it
Sondaggio Telegram – Calciomercato.it

Sul nostro canale, la redazione ha proposto un tema interessante di riflessione, chiedendo chi tra i giocatori rivali del big match di stasera servirebbe di più all’altro allenatore. Larga parte dei consensi per lo scozzese, mentre Anguissa, altro giocatore seguito a Torino da tempi non sospetti, raccoglie il 28% delle preferenze. Meno utili, sarebbero invece Yildiz e Bremer per i partenopei, in raffronto. Anche questo, forse, è un segno del tempo che passa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie