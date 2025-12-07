Napoli-Juve, anche sul mercato: offerto un esubero del Bayern Monaco

Un’occasione che a gennaio può tramutarsi in realtà: lascia il Bayern Monaco, alla finestra Napoli e Juventus

Una manciata di settimane alla riapertura della sessione invernale di calciomercato e le big di Serie A già studiano i prossimi rinforzi: in primis Napoli e Juventus.

Gli azzurri, nonostante un mercato generoso durante i mesi estivi, sono pronti ad accontentare le richieste di Antonio Conte nel mese di gennaio, per cercare di arrivare fino in fondo nella corsa Scudetto. A Torino, sponda bianconera, si pensa invece a ricostruire dopo l’arrivo di Spalletti in panchina.

Una delle esigenze che evidentemente accomuna Napoli e Juventus è quella di rimpolpare il centrocampo. Specialmente quello bianconero, spesso in difficoltà visti i tanti impegni. E così tanto Conte quanto Spalletti sperano in un grande colpo, direttamente dal Bayern Monaco.

Juve o Napoli: Goretzka non rinnova

Leon Goretzka in Serie A, già nel mese di gennaio? Una possibilità che pare possa tramutarsi in qualcosa di più nelle prossime settimane. Il motivo è presto detto.

Secondo ‘Bild‘, infatti, il 30enne centrocampista tedesco non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno con il club campione di Germania. Il Bayern punterebbe ad un prolungamento al ribasso, soluzione chiaramente non gradita al calciatore. Da qui, la suggestiva ipotesi di un addio già nel mese di gennaio, soluzione che permetterebbe ai bavaresi di risparmiare – tra le altre cose – sul ricco ingaggio di Goretzka.

Conte sarebbe ben felice di accoglierlo in maglia azzurra, desideroso di ritrovare qualità dopo i recenti infortuni di Lobotka e Gilmour. È altrettanto chiaro come pure la Juve sia alla ricerca di un profilo di spessore e il classe ’95, che ha comunque accumulato 15 presenze tra Bundesliga e Champions, sarebbe il candidato perfetto per la mediana della Vecchia Signora.