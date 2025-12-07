Lazio-Bologna, l’Olimpico per Immobile: “Per sempre tu”. Ma c’è una punta di amarezza

I tifosi biancocelesti salutano la loro bandiera con un lungo abbraccio prima del fischio d’inizio e gli striscioni dedicati

È un Lazio-Bologna dalle grandi emozioni quello che questa sera l’Olimpico vede raccontarsi e svelarsi. Il carico lo porta soprattutto il ritorno di Ciro Immobile in quello che per tanti anni è il suo stadio, che lo ha visto segnare a raffica, con la fascia di capitano al braccio. È la prima volta che accade da quando, due anni fa, il numero 17 lasciò Formello. Ed è stato un momento toccante: nel prepartita Immobile si è diretto sotto la Nord, dove è stato abbracciato – anche se solo idealmente – dal suo popolo. Un cappello e qualche foto, poi via a scaldarsi.

Meno di quanto avrebbero voluto i tifosi laziali e di quanto hanno chiesto al club, ovvero abbracciarlo anche fisicamente. “Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia…”, lo striscione in curva con un ritratto di Ciro. Poi qualche minuto dopo si è aggiunto “Bentornato Ciro, in fondo all’anima per sempre tu” con una serie di cori. Poi un momento amarcord, lo speaker che chiama la risposta dell’Olimpico come le tantissime volte che Immobile ha fatto gol. Subito seguito dai consueti insulti al presidente Lotito. Poco prima invece la Lazio stessa ha tributato l’omaggio al suo ex capitano con una maglia incorniciata consegnata dall’attuale capitano, Mattia Zaccagni (non c’era nessuno della società). Da segnalare anche il dono alla famiglia Pietrangeli, una maglia della Lazio incorniciata, col numero 1, consegnata dallo storico team manager Maurizio Manzini.