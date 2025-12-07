Kean-Milan, sogno ad occhi aperti: è il momento di approfittarne

Sui social spunta un annuncio che fa sognare i tifosi del Milan. Il nome di un grande attaccante di Serie A può stuzzicare i rossoneri

Spesso e volentieri in sede di calciomercato possono presentarsi occasioni interessanti da provare a cogliere dettate anche dal momento in campo che determinati calciatori possono vivere.

Questo potrebbe essere il caso di un calciatore che nello scorso campionato ha dominato in lungo e in largo a suon di gol con la sua miglior stagione della carriera in Serie A, e che invece ora si ritrova a vivere un autentico incubo.

Il riferimento in questo caso è a Moise Kean fermo a soli due gol in questa tragica annata, e tra gli uomini simbolo di una Fiorentina ultimissima in classifica con soli 6 punti ed a secco di vittorie in Serie A. Un disastro pesantissimo quello che stanno vivendo a Firenze, dove la tensione sale col passare delle ore.

Roberto Goretti, direttore sportivo della viola, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta patita per mano del Sassuolo soffermandosi anche sul siparietto tra lo stesso Kean e Mandragora: “Questa è una cosa che non mi piace e non è neanche la prima volta che la facciamo, quindi non mi piace doppiamente”.

Caos in corso alla Fiorentina con lo stesso Kean che con una situazione così tragica potrebbe anche divenire chance di mercato. In questo senso il collega Marco Varini, noto tifosi del Milan, ha scritto su X: “Io sul mercato di gennaio dirò una cosa sola: Il treno Kean è un treno che passa una sola volta nella vita. Non ci sarà un’altra situazione come questa della Fiorentina. A buon intenditore…”. Parole che sanno tanto di invito e suggerimento ad agire nei confronti dell’attaccante italiano.