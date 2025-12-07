Juventus, Spalletti lancia l’allarme: “Bisogna fare passi in avanti, altrimenti è difficile”

Le parole dell’allenatore bianconero a margine della sconfitta rimediata a Napoli: ecco quanto dichiarato

Uno Spalletti piuttosto deluso è quello che si presenta ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta rimediata dalla sua Juventus al “Maradona” contro il Napoli. Diversi gli spunti offerti dall’intervista rilasciata dal tecnico di Certaldo che ha salvato molto poco della prestazione offerta dai suoi ragazzi. Ecco le sue parole:

PROVA – “Sono andati più forti di noi, siamo stati timidi nella trasmissione di palle e ci hanno fatto correre. Yildiz e Conceicao sanno palleggiare mentre Locatelli si è abbassato troppo non mantenendo la posizione a metà campo dove siamo rimasti impantanati non riuscendo a muovere il pallone”.

SECONDO TEMPO – “Nella ripresa abbiamo fatto meglio trovando il gol, ma ci siamo ridotti a cose troppe scolastiche non riuscendo a forzare la giocata. Bisogna fare qualche passo in avanti altrimenti diventa difficile; credo che possiamo fare meglio rispetto a quanto visto oggi. Quando non guidi tu la partita, diventi passeggero degli altri; in tutte le palle inattive in cui ci siamo difesi, non siamo riusciti a trovare le giuste contromisure”.