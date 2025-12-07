Gasperini spiazza tutti: la polemica arbitrale è contro il Napoli

Il tecnico giallorosso mastica amaro per il passo falso contro il Cagliari, lo sfogo in diretta però non riguarda la gara di oggi

Domenica da dimenticare per la Roma, battuta 1-0 a Cagliari. Un risultato sorprendente, figlio di una grande prova da parte dei sardi e di una sottotono dei giallorossi, oltretutto condizionati dall’inferiorità numerica per oltre 40 minuti. Si avverte, nelle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, l’amarezza, che però si traduce in dichiarazioni polemiche nei confronti del Napoli.

A ‘DAZN’, commentando le immagini relative all’episodio dell’espulsione di Celik, Gasperini ha approvato la decisione dell’arbitro, tornando però su quella, da lui contestata, legata al gol subito contro gli azzurri per il presunto fallo di Rrahmani su Konè: “C’è poco da dire, è stato spiegato tutto ed è tutto molto chiaro, a differenza di altre volte, tipo domenica scorsa contro il Napoli”.

Sull’andamento del match, l’allenatore ha ammesso i difetti espressi dalla sua squadra, che non hanno permesso di raggiungere un risultato positivo: “La partita dopo l’espulsione si è fatta sicuramente difficile, abbiamo potuto solo fare qualche ripartenza, è diventata più una battaglia che una partita di calcio. Abbiamo fatto qualche errore grossolano che ci è costato la partita, prima sull’espulsione e poi sul gol subito. Dal punto di vista tecnico avremmo dovuto fare qualcosa di più, nonostante, nel primo tempo, in undici contro undici provavamo a controllare la partita. E’ chiaro che dopo essere rimasti in dieci poi è cambiato tutto e al massimo avremmo potuto portare il pareggio in porto”.