DIRETTA Serie A, non solo Napoli-Juventus: tutte le partite della domenica LIVE

Dopo le gare giocate ieri, scendono in campo le squadre impegnate domenica per la quattordicesima giornata di campionato

L’Inter che travolge il Como di Cesc Fabregas, la Fiorentina che perde ancora e la rinascita del Verona di Paolo Zanetti: questi i temi emersi dalle gare giocate sabato per il turno numero quattordici di Serie A.

Oggi, però, è il giorno della sfida più attesa, quella tra il Napoli campione d’Italia in carica e la Juventus, rivale di sempre. Incroci in panchina con gli ex Antonio Conte e Luciano Spalletti al primo faccia a faccia in campionato.

Ma alle 12.30, per il classico lunch match in programma una sfida che ha il profumo della salvezza tra la Cremonese di Davide Nicola e il Lecce di Eusebio Di Francesco, reduci entrambe da una vittoria.

Alle 15 è il turno della Roma di Gian Piero Gasperini, vogliosa di rifarsi dopo la sconfitta interna patita contro il Napoli e con l’obiettivo primo posto nel mirino: avversario di giornata il Cagliari.

Alle 18, invece, scende in campo l’altra capitolina, la Lazio di Maurizio Sarri fresca di passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia dopo aver sconfitto il Milan. A Roma arriva il Bologna ferito di Vincenzo Italiano, sconfitto dalla Cremonese sette giorni fa.

Calciomercato.it vi offre gli aggiornamenti delle partite di quest’oggi.

RISULTATI E MARCATORI

SASSUOLO-FIORENTINA 3-1

9′ Mandragora rig. (F), 14′ Volpato (S), 45′ Muharemovic (S), 65′ Kone (S)

INTER-COMO 4-0

11′ Martinez, 59′ Thuram, 81′ Calhanoglu, 86′ Carlos Augusto

VERONA-ATALANTA 3-1

28′ Belghali (V), 36′ Giovane (V), 71′ Bernede (V), 81′ Scamacca rig. (A)

CREMONESE-LECCE, 12.30

CAGLIARI-ROMA, 15

LAZIO-BOLOGNA, 18

NAPOLI-JUVENTUS, 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 30, Milan e Napoli 28, Roma 27, Bologna e Como* 24; Juventus 23; Sassuolo* 20; Lazio e Udinese 18; Cremonese 17; Atalanta* 16; Torino 14; Lecce 13; Cagliari, Genoa e Parma 11; Pisa 10; Verona* 9, Fiorentina* 6.

Una partita in più *