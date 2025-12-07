Baturina, poco spazio al Como: cosa può succedere a gennaio

Fabregas lo stima, ma finora lo ha impiegato davvero poco: sirene di mercato tra Liga e Premier

‘Caso’ Baturina nel Como? Arrivato in pompa magna in estate, con tanto di benestare e stima di Cesc Fabregas, fin qui il croato non è però riuscito a trovare grande spazio. Solo 257′ e 1 gol per il centrocampista della Dinamo Zagabria, che il club degli Hartono ha strappato a una concorrenza agguerrita investendo circa 18 milioni di euro bonus inclusi.

Baturina via a gennaio? Occhio a Premier e Liga

Difficile ma non così impossibile una cessione già nel calciomercato di gennaio, ormai alle porte. Del resto il classe 2003 nato in Svizzera, neanche troppo tempo fa nel mirino del Real Madrid, vanta sempre diversi estimatori nei principali campionati europei.

In particolare nella Liga e in Premier League: proprio dall’Inghilterra potrebbero arrivare le offerte più interessanti per il calciatore e per il Como, che non ha bisogno di fare cassa ma che potrebbe aprire a un divorzio qualora lo stesso Baturina, chiuso da Nico Paz, chiedesse di andar via.