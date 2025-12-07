Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Baturina, poco spazio al Como: cosa può succedere a gennaio

Foto dell'autore

Fabregas lo stima, ma finora lo ha impiegato davvero poco: sirene di mercato tra Liga e Premier

‘Caso’ Baturina nel Como? Arrivato in pompa magna in estate, con tanto di benestare e stima di Cesc Fabregas, fin qui il croato non è però riuscito a trovare grande spazio. Solo 257′ e 1 gol per il centrocampista della Dinamo Zagabria, che il club degli Hartono ha strappato a una concorrenza agguerrita investendo circa 18 milioni di euro bonus inclusi.

Baturina in azione col Como
Baturina, poco spazio al Como: cosa può succedere a gennaio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Baturina via a gennaio? Occhio a Premier e Liga

Difficile ma non così impossibile una cessione già nel calciomercato di gennaio, ormai alle porte. Del resto il classe 2003 nato in Svizzera, neanche troppo tempo fa nel mirino del Real Madrid, vanta sempre diversi estimatori nei principali campionati europei.

In particolare nella Liga e in Premier League: proprio dall’Inghilterra potrebbero arrivare le offerte più interessanti per il calciatore e per il Como, che non ha bisogno di fare cassa ma che potrebbe aprire a un divorzio qualora lo stesso Baturina, chiuso da Nico Paz, chiedesse di andar via.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie