Baratro Juventus, la goccia fa traboccare il vaso: “Mai più in campo”

Il cerchio si è ormai chiuso, Spalletti è stato avvisato: la sentenza scrive definitivamente la parola fine

Abulica e quasi mai in partita, la Juventus esce con una sconfitta dal confronto del “Maradona” contro il Napoli e getta alle ortiche la possibilità di trovare un minimo di continuità. Padrona del campo soprattutto nel primo tempo, la compagine di Conte ha legittimato una superiorità parsa piuttosto evidente soprattutto in alcuni frangenti della partita.

Baratro Juventus, la goccia fa traboccare il vaso: "Mai più in campo"

A rendere ancor più amara la trasferta in terra partenopea è stato poi lo sciagurato colpo di testa con il quale McKennie ha di fatto servito Hojlund che, a tu per tu con Di Gregorio, ha scartato il regalo della retroguardia bianconera depositando in rete il gol del definitivo 2-1.

Napoli-Juventus, McKennie, Spalletti e non solo: una bocciatura dopo l’altra

E pensare che il texano una manciata di minuti prima aveva servito a Yildiz il passaggio del momentaneo 1-1. Assist reso però inefficace dagli sviluppi di una partita nella quale i bianconeri hanno messo in evidenza i cronici difetti che si portano dietro come una spada di Damocle dall’inizio della stagione. I tifosi, intanto, hanno già perso la pazienza:

Tante cose da analizzare per Luciano Spalletti che rimedia la sua prima sconfitta da quando siede sulla panchina della Juventus anche a causa di scelte di formazione piuttosto rivedibili.

