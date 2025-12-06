Verona-Atalanta, mano di Bella-Kotchap? Il verdetto VAR non fuga tutti i dubbi

Il tocco in area gialloblu è stato oggetto di vibranti polemiche: ecco cosa è successo

Partita sicuramente molto intensa quella tra Verona e Atalanta che vede attualmente gli scaligeri guidare le operazioni con un rotondo 3-1. Il gol di Scamacca ha da poco riaperto una partita che sembrava indirizzata in tutti i suoi aspetti, a maggior ragione dopo il tris firmato al minuto 71 da Bernede.

Gol che è stato però oggetto di una lunga revisione per il possibile tocco di mano in area di Bella Kotchap ad inizio azione. Episodio piuttosto controverso perché – come osservato dal commentatore tecnico arbitrale di Dazn Luca Marelli – non è possibile escludere il tocco da parte del difensore dell’Hellas Verona sul tiro di Samardzic.

Ad ogni modo il check da Lissone non ha portato all’assegnazione del penalty a favore della Dea. Così Mariani ha giustificato a De Roon la mancata assegnazione del penalty: “Ti dico quello che mi hanno detto: hanno controllato tutte le camere, compresa la refcam. non cambia mai direzione il pallone, non viene toccato, il gol è regolare”.