PAGELLE E TABELLINO INTER-COMO 4-0: finalmente Luis Henrique, Diego Carlos graziato. Chivu demolisce Fabregas

Voti, top e flop del match valevole per il secondo anticipo della 14esima giornata di Serie A

Pagelle Inter-Como

INTER

FLOP Sommer 5 – Poco impegnato, ma rischia di combinare la frittata in uscita alta su Valle. Per fortuna sua e dell’Inter, lo spagnolo colpisce male di testa.

Akanji 6,5

Acerbi 7

Bastoni 7

TOP Luis Henrique 7,5 – Chivu gli ha dato fiducia e lui ha risposto presente. Assist a Lautaro, impeccabile a livello difensivo anche nella ripresa contro un cliente difficile come Diago. Un altro giocatore rispetto a quello visto fino alle 18 di oggi. Dal 77′ Carlos Augusto 6,5

Barella 7,5 – Dall’86’ Diouf s.v.

Calhanoglu 7,5

Zielinski 6,5 – Dal 71′ Mkhitaryan s.v.

Dimarco 7

Thuram 7 – Dal 77′ Pio Esposito s.v.

Lautaro Martinez 7,5 – Dall’86’ Sucic s.v.

All.: Chivu 7,5

COMO

Butez 5,5

Posch 5

Ramon 4

FLOP Diego Carlos 4 – Gioca al limite e oltre il limite contro Thuram e soprattutto da Lautaro. Graziato da Di Bello.

Valle 5

Perrone 5 – Dall’82’ Caqueret s.v.

Da Cunha 4

Addai 5 – Dal 46′ Diao 5

TOP Nico Paz 6 – Non la miglior partita da quando è in Italia, ma anche in una partita così complessa per il Como emerge in qualche modo il suo enorme talento. Dai sui piedi le due-tre azioni pericolose della squadra di Fabregas.

Rodriguez 5 – Dall’82’ Kuhn

Morata 5 – Dal 32′ Douvikas 5

All.Fabregas 4

Arbitro Di Bello 5

TABELLINO INTER-COMO 4-0

Marcatori: 11′ Lautaro Martinez, 59′ Thuram, 80′ Calhanoglu, 86′ Carlos Augusto

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (77′ Carlos Augusto), Barella (86′ Diouf), Calhanoglu, Zielinski (71′ Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (77′ Pio Esposito), Lautaro Martinez (86′ Sucic). All.: Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch (46′ Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone (82′ Caqueret), Da Cunha; Addai (46′ Diao), Nico Paz, Rodriguez (82′ Kuhn); Morata (32′ Douvikas). All.: Fabregas

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Perrone, Diego Carlos, Akanji