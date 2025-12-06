Napoli-Juventus, Yildiz o David centravanti? Ecco la risposta di Spalletti

I bianconeri sfidano gli azzurri in una gara cruciale per il prosieguo della stagione: l’allenatore presenta il match con le ultime di formazione e non solo

Non sarà mai una serata come le altre, quella di Napoli-Juventus. E non può esserlo per Luciano Spalletti, che torna per la prima volta da ex al ‘Maradona’. In conferenza stampa, alla vigilia, l’allenatore toscano ha parlato dei tanti spunti che riguardano la gara. Non sciogliendo il dubbio su Yildiz falso nove o sullo schieramento di David.

Così sulle scelte di formazione il tecnico toscano: “Preferisco dare prima le notizie ai giocatori. Ci si prende in queste partite tutto il tempo necessario, mi sembra di saperla ma a volte ho cambiato delle cose durante la notte. David? Non dipende dalle parole, ma dai ritmi che si vogliono andare ad acchiappare, è un ragazzo forte e ha voglia di reagire“.

Sulle emozioni per il ritorno a Napoli: “Ci siamo resi felici a vicenda, lo scudetto è stata una emozione tremenda. Sono storie che sanno di immortalità, che resteranno per sempre. Non so se loro siano favoriti, di certo loro hanno delle certezze e noi invece le stiamo cercando”.

Durante la conferenza, complimenti a diversi giocatori: “Koopmeiners ha qualcosa di geniale, in campo può trovare dovunque qualcosa di positivo. McKennie è una persona forte, il che rende il calciatore forte, ha l’atteggiamento esecutivo che è quello giusto. Locatelli ha personalità e una collocazione precisa nello spogliatoio“.