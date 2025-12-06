Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

L’accordo col PSG non esiste: Juve e Milan ancora in corsa per Bouaddi

Foto dell'autore

I campioni d’Europa lontani dal giocatore del Lille, i club nostrani sperano ancora: le ultime

Si avvicina il mercato invernale e naturalmente si torna a parlare dei giocatori seguiti con maggiore interesse dai club nostrani. Per Milan e Juventus, ci sono delle buone notizie: Ayyoub Bouaddi non ha un accordo in essere con il Psg. Questo è quanto filtra dall’entourage del giocatore.

Ayyoub Bouaddi
L’accordo col PSG non esiste: Juve e Milan ancora in corsa per Bouaddi – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Il giovane centrocampista, che ieri ha rinnovato ufficialmente con il Lille fino al 2029, è stato accostato ripetutamente ai campioni d’Europa, ma, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport Switzerland’, gli agenti del calciatore avrebbero smentito l’esistenza di contatti con i parigini. Questo, nonostante di recente più di qualche testata avesse già riferito di un possibile arrivo a breve alla corte di Luis Enrique.

Si tratta, ovviamente, di una buona notizia per Juventus e Milan, che da un po’ lo stanno seguendo. Per i bianconeri, si tratta di un profilo interessante per dare maggiore qualità alla mediana. Ci aveva provato già la squadra rossonera, con una offerta risalente a un po’ di tempo fa, ma il Lille aveva rimandato indietro la proposta di 20 milioni di euro, ritenendo la cifra insufficiente. Nelle prossime finestre di mercato, il duello tornerà a farsi intenso.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie