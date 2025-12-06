Juventus, rinnovo Yildiz: per Bargiggia ci sono 3,5 milioni di distanza

Il giornalista esperto di mercato spiega la distanza che si sta creando tra il club torinese e il numero 10

Dopo la doppietta al Cagliari, e con l’assenza per lungo tempo di Vlahovic, la Juventus si appoggia più che mai a Kenan Yildiz. Il turco sta confermando le stimmate del fenomeno di razza, che può prendere per mano i bianconeri. Magari, a cominciare già dalla sfida col Napoli. Però, per il club, il problema starebbe in un rinnovo che inizia ad allontanarsi. Il giornalista Paolo Bargiggia svela la grande distanza esistente al momento sulle cifre.

Intervistato dai turchi di ‘HT Spor’, Bargiggia ha spiegato come la proposta della società, per il momento, non soddisfi affatto l’entourage del calciatore. La Juventus si spinge fino a un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione, la richiesta di Yildiz è di 7 milioni e mezzo annui, più qualche bonus.

Una situazione che per la Juventus in prospettiva può farsi complicata. Se non dovesse essere trovato l’accordo, in estate i top club potrebbero rifarsi sotto. Di squadre disposte ad accontentare il numero 10 juventino ce ne sono. La Juve, dal canto suo, non vuole certo lasciarlo andare. Ma di fronte a un’offerta indecente potrebbe accettare anche se a malincuore.