Juventus, allarme infortuni: subito uno svincolato per Spalletti

Foto dell'autore

I bianconeri necessitano di rinforzi immediati, ecco chi può arrivare a parametro zero

Diverse squadre, in Serie A, accomunate dalla grave emergenza infortuni. Che fa sì che in tanti pensino a rinforzi sul mercato degli svincolati. Ci sono in effetti vari nomi interessanti che potrebbero fare comodo. Per la Juventus, l’ipotesi Tomiyasu potrebbe essere la migliore.

Luciano Spalletti
Juventus, svolta per Spalletti: arriva subito lo svincolato – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Il giapponese, con trascorsi al Bologna, dopo la fine della sua avventura all’Arsenal è ancora senza squadra. Esperienza, qualità e duttilità potrebbero essere messe al servizio dei bianconeri.

Nel sondaggio indetto dalla redazione di Calciomercato.it, l’affare Juve-Tomiyasu è stato ritenuto il più intrigante tra i possibili colpi a zero, con il 46,7% dei voti. Pista che convince di più, ad esempio, dell’arrivo di Reguilon al Milan (33,3%). Non ci sono pareri molto favorevoli, voti alla mano, per l’eventualità, per il Napoli, di portare a casa Oxlade-Chamberlain oppure Dele Alli, giocatori dal grande passato ma che lasciano tanti interrogativi dal punto di vista fisico e mentale. Vedremo cosa decideranno di fare, alla fine, le varie dirigenze, contemperando esigenze tecniche e di bilancio.

