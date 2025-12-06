Inter, il verdetto su Barella: “Non sarà mai un fuoriclasse”

Nel match dei nerazzurri contro il Como, critiche per il centrocampista, autore di una prova non all’altezza della sua fama

Come prevedibile, grande spettacolo in campo tra Inter e Como, per uno dei match più attesi della 14esima giornata di Serie A. Una sfida in cui in tanti si sono fatti notare in positivo, ma non è stato così per Nicolò Barella, che ha alternato cose buone e meno buone.

Il centrocampista da un po’ di tempo ha un rendimento altalenante. Un grande salvataggio difensivo, è vero, ma anche qualche errore di troppo con la palla tra i piedi. E con una occasione clamorosa sprecata sotto porta. Che gli ha attirato tantissime critiche da parte dei tifosi su ‘X’:

Non so se barella ha fatto altri 16 figli ma ormai è proprio un ex giocatore o meglio fa tutto bene fino a che conta — John Poveridge (@JohnPoveridge) December 6, 2025

I limiti di Barella che non sarà mai un fuoeiclasse #InterComo — lunaxeos 🖤💙 (@lunaxeos_) December 6, 2025

Barella e Mickytarian dovrebbero garantire minimo 10 gol a stagione. Invece per loro stranamente la porta è una cosa misteriosa… #InterComo — paolo baldi (@paolobaldiabc) December 6, 2025

Si può dire che Barella ha fatto una grandissima minchiata? 😡#InterComo — ʟɪɴᴏ²⁷ (@Lino_2701x) December 6, 2025

Barella che poteva fare lo scavetto invece nulla poi una non deve insultarli — Carmine Landi FC Inter godiamoci il percorso (@CarmineLan10394) December 6, 2025

Chala e barella imbarazzanti — evad (@daves80) December 6, 2025

Il miglior Barella, in effetti, non si vede da un po’, ma le potenzialità per tornare ai suoi livelli ci sono. Anche se c’è chi crede, a questo punto, che sia difficile vedergli fare un salto di qualità definitivo.