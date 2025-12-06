Atalanta
Inter, il verdetto su Barella: “Non sarà mai un fuoriclasse”

Foto dell'autore

Nel match dei nerazzurri contro il Como, critiche per il centrocampista, autore di una prova non all’altezza della sua fama

Come prevedibile, grande spettacolo in campo tra Inter e Como, per uno dei match più attesi della 14esima giornata di Serie A. Una sfida in cui in tanti si sono fatti notare in positivo, ma non è stato così per Nicolò Barella, che ha alternato cose buone e meno buone.

Nicolò Barella
Inter, il verdetto su Barella: “Non sarà mai un fuoriclasse” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Il centrocampista da un po’ di tempo ha un rendimento altalenante. Un grande salvataggio difensivo, è vero, ma anche qualche errore di troppo con la palla tra i piedi. E con una occasione clamorosa sprecata sotto porta. Che gli ha attirato tantissime critiche da parte dei tifosi su ‘X’:

Il miglior Barella, in effetti, non si vede da un po’, ma le potenzialità per tornare ai suoi livelli ci sono. Anche se c’è chi crede, a questo punto, che sia difficile vedergli fare un salto di qualità definitivo.

