Incubo esonero dietro l’angolo: Thiago Motta chiude la lista

Il possibile ribaltone chiama direttamente in causa l’ex allenatore della Juve: ecco cosa sta succedendo

Dopo la fine dell’esperienza sulla panchina della Juventus, Thiago Motta sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Accostato in maniera piuttosto timida a Fiorentina e Atalanta nelle scorse settimane, il tecnico italo-brasiliano ha già rispedito al mittente i diversi approcci provenienti dall’Arabia in attesa di un contesto stimolante nel quale rimettersi in gioco. Quanto sta succedendo in casa Leeds, sotto questo punto di vista, potrebbe contribuire a fornire un assist interessante.

Nonostante il pareggio maturato in extremis contro il Liverpool, la posizione di Daniel Farke resta assolutamente traballante. Già messo in discussione nei giorni scorsi, il tecnico tedesco potrebbe essere sollevato dall’incarico nel caso in cui la sua squadra non riuscisse a trovare continuità di rendimento.

Thiago Motta sulla panchina del Leeds? La posizione dei bookmakers

Ecco perché – da sempre scatenati in questo genere di situazioni – i bookmakers inglesi hanno già preparato la lista del possibile erede di Farke. Dossier nel quale – secondo quanto riferito da National Word – sarebbe presente proprio Thiago Motta (bancato a quota 21).

Ad ogni modo quella dell’ex allenatore della Juventus non è la candidatura più calda in ottica Leeds. La fonte in questione vede infatti in O’Neil il probabile prescelto (a quota 3), davanti a Rodgers, Svensson, Bielsa e Marco Silva, con l’ex allenatore portoghese costretto a rincorrere a quota 9.

Come detto, è ancora più staccato Thiago Motta per il quale comunque non si registrano significative novità all’orizzonte. In questo contesto piuttosto magmatico, staremo a vedere cosa succederà.