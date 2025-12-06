DIRETTA Serie A: in campo Fiorentina, Inter e Atalanta. La cronaca LIVE

Tre anticipi del sabato: i viola di Vanoli ospiti del Sassuolo, i nerazzurri di Chivu ricevono il Como e quelli di Palladino sfidano il Verona

La quattordicesima giornata del campionato di Serie A si apre con i tre anticipi del sabato. A dare il via alle danze alle ore 15 a Reggio Emilia saranno il Sassuolo che ha conquistato un solo punto nelle ultime due partite e la Fiorentina ultima in classifica.

Aperitivo con il derby lombardo da alta classifica tra l’Inter, a caccia di un successo per riprendersi almeno per una notte la prima posizione, e la sorpresa Como che punta al colpaccio per agganciare i nerazzurri di Chivu in graduatoria e candidarsi ad un posto per la prossima Champions League.

Chiude il programma la sfida in serata tra il Verona del pericolante Zanetti, ancora a secco di vittorie al pari dei viola, e l’Atalanta che invece sembra essere rinata dopo il cambio in panchina da Juric a Palladino. Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti live in tempo reale delle gare in programma.

SASSUOLO-FIORENTINA ore 15

INTER-COMO ore 18

VERONA-ATALANTA ore 20.45