Crisi nera Fiorentina: Vanoli confermato, ma l’ambiente è rovente

La situazione in casa gigliata sta inevitabilmente calamitando l’attenzione mediatica: la ricostruzione della giornata

Ultimo posto a quota sei punti. Due sconfitte maturate nelle ultime due gare di Serie A; due soli punti conquistati nelle ultime cinque partite. La sterzata che i piani alti della Fiorentina si auspicavano con la nomina di Vanoli al posto di Pioli non è arrivata: la squadra non sta offrendo segnali di risveglio, anzi.

Le urla di Vanoli dalla panchina
Crisi nera Fiorentina: Vanoli confermato, ma l'ambiente è rovente

Il tris con il quale il Sassuolo ha messo a nudo tutte le fragilità dei Viola ha fatto nuovamente scattare l’allarme. Contestata dai suoi tifosi durante e dopo il match del Mapei, la compagine gigliata è spalle al muro. Nel post partita Roberto Goretti ha confermato senza alcuna remora Vanoli che poco prima aveva chiesto scusa per la deludente prestazione della sua squadra.

L’ex allenatore del Torino, però, è chiamato ad un’inversione di tendenza in tempi celeri. Le soluzioni tattiche provate fino a questo momento non hanno fornito le risposte sperate. E domenica prossima c’è Fiorentina-Verona, autentico snodo cruciale della stagione di Kean e compagni.

