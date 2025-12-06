Agnelli-Juve, annuncio di compleanno: “Torna presto”

L’ex presidente bianconero ed un’ipotesi, mai sopita del tutto, di un ritorno alla Juventus: i tifosi si schierano

Il presente parla di una stagione nella quale costruire una svolta il prima possibile, magari proprio a cavallo del big match contro il Napoli. Ma in casa Juventus, nelle ultime ore, il chiodo fisso dei tifosi si chiama Andrea Agnelli.

Una vita a tinte bianconere, poi l’addio nel gennaio 2023 dopo anni di grandi successi. L’ex presidente della Vecchia Signora oggi compie 50 anni e proprio il club torinese ha voluto lanciare un messaggio, sui social, ad Agnelli. Gli auguri di buon compleanno, però, hanno riaperto una ferita nel popolo bianconero che rivorrebbe l’ex presidente, ancora, alla guida della Juve.

Su ‘X’ i tifosi si sono scatenati: “È gobbo fradicio, è stato migliore di molti predecessori e di tutti i successori. Ci manca un mondo, torna presto!”, il messaggio di un utente che spera ancora nell’Agnelli-bis, nel prossimo futuro. Ma non è il solo.

Juve, i tifosi rivogliono Agnelli: “Tornerai, non vedo l’ora!”

I sostenitori della Juventus si sono schierati, senza se e senza ma, in favore di Agnelli che ha evidentemente lasciato un dolce ricordo nei suoi anni alla presidenza. 9 Scudetti ma non solo: con lui la Juve ha vinto ben 5 volte la Supercoppa Italiana, con 5 Coppe Italia.

Numeri che non lasciano indifferenti, è chiaro. “Ti hanno obbligato, per ora, a lasciare… Tornerai… Non vedo l’ora”, scrive un altro nostalgico tifoso. “Auguri al presidente Agnelli, ti aspettiamo!”, si accoda un altro appassionato bianconero. C’è l’evidente voglia di un ritorno al passato, quando proprio con Agnelli presidente i bianconeri riuscirono a conquistare ben 9 Scudetti di fila.

“Elkann out, Agnelli in”, recita il sintetico messaggio di un tifosi juventino che abbraccia l’idea di un ritorno di Agnelli alla presidenza della Vecchia Signora. Un vero e proprio plebiscito che ha invaso ‘X’ in queste ore, in occasione del tanto chiacchierato compleanno. “Alla Juventus servirebbe nuovamente Andrea Agnelli”, l’ennesimo messaggio in favore dell’ex presidente.

Ha commesso qualche errore?

Certo. Chi non sbaglia mai?

Lo ha fatto in buona fede?

Ovviamente. È gobbo fradicio.

È stato migliore di molti predecessori e di tutti i successori?

Di molto.

Ci manca? UN MONDO.

Auguri @andagn , torna presto!#buoncompleannoPresidente #Agnelli

— Filippo Lazzeroni (@flazzeroni29) December 6, 2025

Augurissimi Presidente @andagn…!!!

Buon Compleanno…!!!🤍🖤🔝❤️🎉🎂🎁

Il coraggio di combattere il MALE del calcio…ti hanno “obbligato”…per ora…a lasciare questo marcio mondo del pallone.

Tornerai…a pulizie terminate!

Non vedo l’ora!#Agnelli #AndreaAgnelli #Juventus — Sissi (@Chicca141002) December 6, 2025

Auguri al Presidente Agnelli! Ti aspettiamo — Stefano (@Stefano48424167) December 6, 2025

Elkann out Agnelli in — Filomino Ganasce (@FilominoGanasce) December 6, 2025

In attesa di comprendere cosa accadrà in futuro, il tifo bianconero è tutto dalla sua parte. Una prima vittoria. In attesa, forse, del tanto sognato ritorno a ‘casa’.