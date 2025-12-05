Sorteggio LIVE gironi Mondiale 2026: l’Italia una X in quarta fascia

Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra non si affronterebbero fino alle semifinali in caso di successo dei rispettivi gruppi
Oggi è il sorteggio day dei gironi del Mondiale 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. A Washington inizia a prendere forma il torneo che, per la prima volta, sarà a 48 squadre.
Verranno utilizzate quattro urne, con ognuna di esse che conterrà i nomi di 12 Nazionali. Nella prima ci saranno i tre Paesi ospitanti, pre-assegnati rispettivamente ai gruppi D1, B1 e A1, oltre che le prime nove Nazionali nel ranking FIFA.
Le prime 4, vale a dire Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra, saranno sorteggiate in modo tale che, in caso di successo nei rispettivi gironi, non si affronteranno prima delle semifinali.
E l’Italia? In attesa dell’esito degli spareggi, per ora è una X in quarta fascia.
LE 4 FASCE
- Fascia 1: Spagna (1), Argentina (2), Francia (3), Inghilterra (4), Brasile (5), Portogallo (6), Olanda (7), Belgio (8), Germania (9), Stati Uniti (14), Messico (15), Canada (27).
- Fascia 2: Croazia (10), Marocco (11), Colombia (13), Uruguay (16), Svizzera (17), Giappone (18), Senegal (19), Iran (20), Corea del Sud (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).
- Fascia 3: Norvegia (29), Panama (30), Egitto (34), Algeria (35), Scozia (36), Paraguay (39), Tunisia (40), Costa d’Avorio (42), Uzbekistan (60), Qatar (51), Arabia Saudita (60), Sudafrica (61).
- Fascia 4: Giordania (66), Capo Verde (68), Ghana (72), Curaçao (82), Haiti (84), Nuova Zelanda (86), Play-off Uefa A (quello dell’Italia, ndr), Play-off Uefa B, Play-off Uefa C, Play-off Uefa D, Play-off Fifa 1, Play-off Fifa 2.