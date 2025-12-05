Mondiali 2026, il computer ha deciso chi vince. L’Italia? Buon piazzamento

Domani prenderanno forma i Mondiali 2026, ecco le previsioni su chi trionferà: ma ci sono buone notizie anche per l’Italia

Domani, a Washington, il sorteggio del tabellone dei Mondiali 2026. Grande attesa per la prima edizione a 48 squadre, non ancora completa, in realtà, per gli ultimi spareggi che dovranno assegnare i sei posti rimanenti a marzo. Anche l’Italia ancora in bilico, come sappiamo. Ma ci sono già delle previsioni dettagliate su come andranno le cose. Secondo i dati Opta, le maggiori probabilità di trionfare saranno della Spagna.

Il super computer ha concluso che gli iberici hanno il 17% di probabilità di laurearsi campioni del mondo, per loro sarebbe la seconda volta nella storia dopo il 2010. Alle loro spalle la Francia, con il 14,1%. Sul podio virtuale si piazza l’Inghilterra, con l’11,8%, seguita dall’Argentina campione in carica, che ha solo l’8,7% di probabilità di confermarsi. Non molte chances, secondo i dati, per la Germania, quinta con il 7,1%, e per il Brasile di Ancelotti, con il 5,6%.

E l’Italia? Ovviamente, non sappiamo ancora se gli azzurri ce la faranno. Ma, qualora dovessero ottenere il pass, stando al computer le possibilità di vittoria sarebbero del 3,7%, dunque tra le prime dieci. In un periodo storico come quello attuale, giungere agli ottavi o ai quarti di finale, con un po’ di fortuna, sarebbe un ottimo risultato, questo è certo.