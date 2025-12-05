Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, proteste sul gol di Zaccagni: è giallo, le immagini non chiariscono

Foto dell'autore

Lamentele del Diavolo sulla rete decisiva, c’è un episodio arbitrale che fa discutere: cosa è successo

Risultato inverso, rispetto al match di sabato in campionato, e la Lazio avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. Decide la rete di Zaccagni a dieci minuti dalla fine, con un gran colpo di testa. Ma il Milan ha protestato, nell’occasione, dato che secondo la squadra di Allegri il calcio d’angolo da cui è scaturito il gol non c’era. Tuttavia, le immagini non aiutano ad avere una idea definitiva.

Giocatori del Milan delusi e della Lazio felici dopo il gol di Zaccagni
Milan, proteste sul gol di Zaccagni: è giallo, le immagini non chiariscono – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Tutto è nato da una precedente punizione sulla trequarti calciata verso l’area di rigore. Sono andati a contrasto di testa Estupinan e Romagnoli, molto vicini tra loro. La certezza è che l’ecuadoriano tocca il pallone, ma ha sostenuto, e come lui qualche compagno di squadra, che la palla fosse stata successivamente toccata dal giocatore della Lazio, prima di andare sul fondo.

Come detto, però, le immagini non chiariscono e anche il dibattito andato in scena negli studi di ‘Sport Mediaset’ tra i vari opinionisti ha avuto pareri discordanti. Nel dubbio, dunque, rimane la decisione del direttore di gara, che ha assegnato il corner su cui poi Zaccagni ha trovato lo spunto per battere Maignan.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie