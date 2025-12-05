Milan, proteste sul gol di Zaccagni: è giallo, le immagini non chiariscono

Lamentele del Diavolo sulla rete decisiva, c’è un episodio arbitrale che fa discutere: cosa è successo

Risultato inverso, rispetto al match di sabato in campionato, e la Lazio avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. Decide la rete di Zaccagni a dieci minuti dalla fine, con un gran colpo di testa. Ma il Milan ha protestato, nell’occasione, dato che secondo la squadra di Allegri il calcio d’angolo da cui è scaturito il gol non c’era. Tuttavia, le immagini non aiutano ad avere una idea definitiva.

Tutto è nato da una precedente punizione sulla trequarti calciata verso l’area di rigore. Sono andati a contrasto di testa Estupinan e Romagnoli, molto vicini tra loro. La certezza è che l’ecuadoriano tocca il pallone, ma ha sostenuto, e come lui qualche compagno di squadra, che la palla fosse stata successivamente toccata dal giocatore della Lazio, prima di andare sul fondo.

Come detto, però, le immagini non chiariscono e anche il dibattito andato in scena negli studi di ‘Sport Mediaset’ tra i vari opinionisti ha avuto pareri discordanti. Nel dubbio, dunque, rimane la decisione del direttore di gara, che ha assegnato il corner su cui poi Zaccagni ha trovato lo spunto per battere Maignan.