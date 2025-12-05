Atalanta
Milan fuori dalla Coppa Italia, ora il mercato: scelto il rinforzo di gennaio

La decisione dopo la sconfitta con la Lazio agli ottavi

Al Milan è rimasto solo il campionato, dopo il ko in casa della Lazio nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Un match che ha messo di nuovo in evidenza i limiti offensivi della squadra di Allegri.

Allegri prima di Lazio-Milan
Milan fuori dalla Coppa Italia, ora il mercato: scelto il rinforzo di gennaio

Con limiti offensivi ci riferiamo ovviamente alla mancanza di un grande bomber, in grado di garantire un importante numero di gol. Santiago Gimenez è ormai un oggetto misterioso, un po’ come il suo infortunio.

In ogni caso sul messicano c’era e c’è scarsa fiducia, come noto Allegri avrebbe voluto un centravanti più dominante in area di rigore. Poi a fine mercato gli hanno preso Nkunku

All’indomani della sconfitta dell’Olimpico, Calciomercato.it ha chiesto ai propri fan proprio “cosa servirebbe maggiormente ai rossoneri nel mercato di gennaio?”. Sia su X che su Telegram nessun voto per “Un esterno”: del resto sulle fasce la squadra è piuttosto coperta, perlomeno numericamente.

Non pochi voti, il 29% su Telegram, ha preso l’opzione “Difensore centrale”. In effetti il club rossonero sta valutando l’inserimento di un nuovo difensore nel mercato di gennaio, anche se la priorità resta sempre quella: un centravanti di spessore e pronto subito.

Non a caso l’opzione sul sondaggio si registra un plebiscito per l’opzione “Un attaccante”. Già, ma chi nello specifico? Proveremo a scoprirlo nelle prossime settimane.

