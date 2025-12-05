Lazio-Milan, Milinkovic-Savic festeggia in tribuna: Sarri sincero sul suo ritorno e l’arrivo di Insigne

Il tecnico biancoceleste sul serbo che era all’Olimpico e su Luis Alberto, poi anche una stoccata a Mario Gila

La Lazio batte 1-0 il Milan grazie al gol di Zaccagni e passa ai quarti di Coppa Italia, con un ospite d’eccezione in Tribuna Tevere: Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, mai dimenticato qui nella Roma biancoceleste, si è scatenato al gol del numero 10 e ha festeggiato a fine partita insieme all’amico ed ex capitano laziale Radu. Un lietissimo ritorno per i tifosi e anche per lo stesso Sarri che lo ha allenato a Formello. In conferenza stampa il tecnico ha parlato anche di questo.

Luis Alberto ha detto che tornerebbe, Milinkovic stasera era qui: magari uno squillo… “Penso si siano abituati ad altri stipendi. Fa piacere che due ragazzi così importanti per questa società siano ancora così legati a questo gruppo e questi colori, ho visto una foto dell’esultanza di Sergio, è quella di uno che si sente ancora parte del gruppo, ma penso che ora abbia tutte le soluzioni economiche per far sì che sia una cosa improponibile”.

Chi sarebbe più utile per caratteristiche tra lui e Luis Alberto? “Uno per qualità tecnica e assist, l’altro è uno che ha sempre fatto doppia cifra di gol e assist. Non so chi di più, ma farebbero comodo entrambi”.

Poi sul possibile arrivo di Insigne Sarri risponde schiettamente: “Se arriverà? Non ne ho assolutamente idea, avevamo riparlato di altri ruoli con la società. Poi una volta che saranno arrivati altri ruoli sarà una considerazione che spetta alla società. Sai quanto sono affezionato a lui, lo considero come un figlio, è simpaticissimo, poi però i ruoli individuati e indispensabili erano altri”.

Tra le curiosità della conferenza anche la battuta, ma neanche troppo, su Mario Gila e le sue scorribande palla al piede: “Se sono cose che prepariamo? Noi prepariamo per non fargliela fare, non le deve fare, è roba da dilettanti. Ci ha fatto perdere un pallone pericolosissimo, sono cose che non deve assolutamente fare”.