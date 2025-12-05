Lazio-Milan, Allegri non fa drammi: “Oggi meglio che nel derby. E ora non deprimiamoci”

Il tecnico rossonero commenta il ko dell’Olimpico e le prestazioni di alcuni singoli come Jashari, guardando il bicchiere mezzo pieno

Max Allegri non fa drammi e commenta quella che per lui è stata una buona prestazione da parte del suo Milan questa sera all’Olimpico con la Lazio, dove si è consumata l’eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia. Il tecnico toscano in conferenza stampa guarda il bicchiere mezzo pieno, ovvero le diverse occasioni create – soprattutto nella parte finale – e applaude la squadra di Sarri.

Si aspettava una gara del genere? “Partita bloccata, chi segnava vinceva: era già successo sabato. Abbiamo giocato meglio oggi, ma a calcio conta chi vince. Sono stati bravi a cogliere l’episodio. Siamo arrabiati e dispiaciuti, ma domani è un altro giorno”.

Cosa è mancato stasera? “Nel primo tempo potevamo giocare più veloce tra le linee, ma si sono difesi bene. Nel secondo abbiamo avuto occasioni, siamo stati leggeri sul corner. Nel nostro miglior momento abbiamo preso gol: dobbiamo migliorare”.

Si ritiene soddisfatto di Jashari? Le occasioni create l’hanno sorpresa? “No, era in una buona condizione e ha fatto una buona partita. Anche Estupinan. La cosa positiva è che stanno bene tutti, siamo in una buona condizione, ma ci dispiace: ora però non dobbiamo deprimerci, il nostro cammino continua, non era semplice, ma prepariamo la gara col Torino che è molto importante”.

Le serve un rinforzo in più in avanti? “Non era semplice stasera, la Lazio concede poco. Normale che a Milano abbiamo avuto occasioni, ma con loro è sempre difficile: oggi ne abbiamo avute anche di più del derby. Se concedi e nei dettagli sbagli, come stasera nei corner, perdi. Stasera abbiamo fatto bene, segnando il giudizio cambiamo. Ora devo pensare alla prossima partita, ma spesso in pieno controllo facciamo qualche errore di troppo. La squadra ha fatto benissimo sempre, devo vedere la prestazione dei giocatori e pensare alla partita di lunedì. Quando siamo in controllo però perdiamo troppi palloni”.