“La Juve ha violato il regolamento della Lega”: scoppia il caso prima di Napoli

Il dibattito sulla gara di domenica sera si accende per via di una decisione particolare dell’allenatore juventino: cosa sta succedendo

Si avvicina Napoli-Juventus, big match della quattordicesima giornata di campionato in programma domenica sera a Fuorigrotta. Una gara sempre densa di significati, c’è il primo ritorno da ex del tecnico del terzo scudetto. Che affronterà per la prima volta in gare ufficiali il rivale Antonio Conte. E ha deciso di preparare la gara a modo suo, ritardando la partenza per Napoli a domenica stessa, andando contro la prassi regolamentare.

Abbiamo già trattato il tema in un nostro contenuto, spiegando come si tratti di un caso unico. Il discorso è stato ripreso, a ‘Radio Radio’, dal giornalista Giancarlo Padovan, che ha evidenziato come la scelta di Spalletti si presti a molte criticità: “Spalletti ha fatto una corsa in avanti rispetto al recente passato. Il regolamento della Lega prevede che tu sia lì il giorno prima proprio per evitare che possano esserci contrattempi di qualsiasi natura e per metterti a disposizione dell’organizzazione della partita che appunto è affidato alla Lega“.

E’ evidente come ci siano considerazioni di carattere psicologico e ambientale dietro questa mossa, ma che potrebbero ripercuotersi contro la Juventus stessa, aggiunge Padovan: “Ovviamente spalletti teme che non li facciano dormire la notte e c’è anche una scelta emotiva perché per quello che ha dato e ricevuto da Napoli teme un coinvolgimento emotivo fino troppo acceso e vivo. Certamente così si espone a dei rischi: un giocatore che non si sente bene o un inconveniente. In ogni caso mi sembra un po’ forzata come scelta: si è professionisti e si accetta di andare dove bisogna andare con i tempi adeguati alle necessità”.