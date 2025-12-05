Atalanta
Juve, un altro grave infortunio e stagione finita: i dettagli

Diagnosi pesante: rottura del legamento crociato sinistro

Un altro grave infortunio in casa Juve. Un altro in difesa, dopo quelli di Bremer a fine settembre e quello di martedì di Federico Gatti.

Entrambi, come noto, si sono operati: il brasiliano potrebbe rientrare prima della fine dell’anno, mentre il centrale di Rivoli dovrà star fuori fino a febbraio.

Stavolta a essere colpita è stata la squadra Under 15 guidata da mister Pecorari. Contro il Parma non è arrivata solo la prima sconfitta dell’anno, ma si è fatto anche male Ismaele Matteo, difensore classe 2007: rottura del legamento crociato sinistro, si prevede uno stop di circa 6 mesi.

Per il promettente classe 2011, paragonato allo stesso Bremer e sbarcato a Torino dopo l’esperienza al Lecce, la stagione si è purtroppo conclusa in largo anticipo.

