Juve, scelto il sostituto di Gatti: è uno dei migliori difensori della Serie A

Affare in Serie A per il club bianconero

Dopo Bremer, la Juve ha perso per infortunio anche Gatti. Il centrale di Rivoli si è operato a Nantes al menisco del ginocchio destro, andato ko nel match di Coppa Italia contro l’Udinese. Per lui almeno un paio di mesi di stop.

Ora la Juve potrebbe decidere di prendere un nuovo difensore, un sostituto dell’ex Frosinone nel prossimo calciomercato di gennaio.

Gatti infortunato
Juve, scelto il sostituto di Gatti: anticipo secco sull’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Al profilo di Christensen, in scadenza a giugno al Barcellona, ne abbiamo aggiunti altri quattro nel sondaggio X di Calciomercato.it. Quattro nomi di difensori che militano nella nostra Serie A: il messicano Vasquez del Genoa è quello che non ha preso neanche un voto.

Tanti, ma non abbastanza per vincere il sondaggio, ne ha invece presi una delle rivelazioni del campionato di quest’anno: Tiago Gabriel del Lecce, già nel mirino di Comolli e soci. Alla fine è stata lotta a due tra Solet, obiettivo già dell’Inter, e l’ex Next Gen Tarik Muharemovic.

Solet alla Juve per rimpiazzare Gatti

Solet in orbita Juve
Juve, Solet per rimpiazzare Gatti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Con uno scarto minimo, il 5%, il difensore dell’Udinese si è aggiudicato il sondaggio di CM.IT. Per il 40% dei nostri followers, di quelli che hanno votato, il classe 2000 francese (valutato sui 25 milioni) sarebbe il profilo ideale per sopperire a gennaio all’assenza di Gatti.

