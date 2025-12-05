Boga e non solo, gli ex Serie A di ritorno: doppia occasione a gennaio

Due opportunità di mercato per club di fascia medio-alta

Manca sempre meno al calciomercato di gennaio, cosiddetto ‘di riparazione’ proprio perché utile anzitutto a sistemare qualcosa che non va.

Ma quella invernale è anche una sessione di opportunità. Di occasioni da cogliere al volo, che poi magari possono rivelarsi presto delle grandi intuizioni. Un’opportunità, un’occasione potrebbe essere Jeremie Boga.

A quanto pare l’ex Sassuolo e Atalanta non ha alcuna intenzione di tornare a giocare per il Nizza, dopo il tremendo agguato da parte dei ‘tifosi’ rossoneri di cui è stato la principale vittima assieme al compagno Tarem Moffi.

Il ventottenne potrebbe far comodo a squadre di fascia medio-alta del nostro campionato: il suo contratto scade nel 2027, per cui il Nizza – anche per la questione extracampo – potrebbe farsi bastare una cifra inferiore ai 7/8 milioni.

La seconda occasione di mercato è sempre un ex Serie A, stavolta un ex Verona: parliamo di Diego Coppola, 21enne difensore esploso la scorsa stagione e chiuso al Brighton.

Il classe 2003 vanta 2 presenze con la Nazionale, la prima in assoluto nel 3-0 contro la Norvegia costato l’esonero di Spalletti e la qualificazione – perlomeno diretta – al Mondiale 2026.

Gli inglesi, che lo hanno pagato 11 milioni nel gennaio di un anno fa, potrebbero dare l’ok a un prestito con diritto di riscatto.