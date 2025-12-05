Atalanta
Boga e non solo, gli ex Serie A di ritorno: doppia occasione a gennaio

Due opportunità di mercato per club di fascia medio-alta

Manca sempre meno al calciomercato di gennaio, cosiddetto ‘di riparazione’ proprio perché utile anzitutto a sistemare qualcosa che non va.

Ma quella invernale è anche una sessione di opportunità. Di occasioni da cogliere al volo, che poi magari possono rivelarsi presto delle grandi intuizioni. Un’opportunità, un’occasione potrebbe essere Jeremie Boga.

Boga con la maglia del Nizza
Boga e non solo: doppia occasione dalla Serie A (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A quanto pare l’ex Sassuolo e Atalanta non ha alcuna intenzione di tornare a giocare per il Nizza, dopo il tremendo agguato da parte dei ‘tifosi’ rossoneri di cui è stato la principale vittima assieme al compagno Tarem Moffi.

Il ventottenne potrebbe far comodo a squadre di fascia medio-alta del nostro campionato: il suo contratto scade nel 2027, per cui il Nizza – anche per la questione extracampo – potrebbe farsi bastare una cifra inferiore ai 7/8 milioni.

Coppola in Norvegia-Italia
Coppola in uscita dal Brighton (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La seconda occasione di mercato è sempre un ex Serie A, stavolta un ex Verona: parliamo di Diego Coppola, 21enne difensore esploso la scorsa stagione e chiuso al Brighton.

Il classe 2003 vanta 2 presenze con la Nazionale, la prima in assoluto nel 3-0 contro la Norvegia costato l’esonero di Spalletti e la qualificazione – perlomeno diretta – al Mondiale 2026.

Gli inglesi, che lo hanno pagato 11 milioni nel gennaio di un anno fa, potrebbero dare l’ok a un prestito con diritto di riscatto.

