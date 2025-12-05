Atalanta
Beraldo tra Juve e Milan: c’è l’apertura per gennaio

Un colpo in difesa, spunta la possibile per il centrale del PSG: ecco cosa può succedere ad inizio 2026

Manca meno di un mese alla riapertura della sessione invernale di calciomercato e, in tal senso, Milan e Juventus sembrano aver già le idee chiarissime.

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri
Beraldo tra Juve e Milan: c'è l'apertura per gennaio

L’obiettivo primario, per entrambe al di là dei risultati di campo, è puntellare la difesa. L’infortunio di Bremer e quello ancor più recente di Gatti – che rientrerà agli ordini di Spalletti non prima di febbraio – costringono la dirigenza bianconera a guardarsi intorno.

Il Milan, d’altro canto, non è convinto dalle prestazioni di De Winter, reduce da una serata negativa in Coppa Italia con la Lazio. Allegri vorrebbe un uomo di spessore e talento, nonostante la giovane età. E Lucas Beraldo rischia di diventare un obiettivo concreto sull’asse Torino-Milano.

Milan o Juve: così Beraldo lascia il PSG

Nelle ultime ore sembra essersi aperta la porta dell’addio per Lucas Beraldo. Il gioiello brasiliano, appena 22enne, è sbarcato sotto la Tour Eiffel nel gennaio 2024. Da allora, però, non è riuscito a imporsi agli ordini di Luis Enrique.

L'esultanza di Lucas Beraldo dopo il gol all'Auxerre
Milan o Juve: così Beraldo lascia il PSG

E così, con 8 presenze, 1 gol e 646′ racimolati in Ligue, non sembra più inattaccabile la posizione dell’ex San Paolo. Beraldo sarebbe il centrale mancino perfetto tanto per la retroguardia di Spalletti quanto per quella di Allegri. Da Braccetto o al centro nella difesa a 3. Complicato pensare ad un ritorno in Brasile, sembra invece assai probabile una permanenza in Europa.

Non è da escludere che il club di Al-Khelaifi possa effettivamente aprire al prestito con diritto di riscatto nel mese di gennaio. Valutazione? Almeno 20 milioni. Una chance che Juve e Milan non vogliono lasciarsi scappare.

