Amorim in discussione? Come cambia il mercato dello United per le italiane

La situazione in casa Manchester United si fa rovente: Amorim delude, così può cambiare il mercato dei ‘Red Devils’

Un saliscendi continuo, con più delusioni che gioie. La stagione del Manchester United prosegue su binari difficili sui quali, sempre in bilico, troneggia la figura di Ruben Amorim.

Già lo scorso settembre il manager portoghese era stato accostato ad un esonero lampo, con un allarme poi rientrato. Forse, solo rimandato. E nemmeno il tempo di gioire per il successo sul Crystal Palace che i ‘Red Devils’ sono incappati nell’ennesima prestazione insufficiente, stavolta col West Ham.

E così mentre si prova a capire cosa sarà del tecnico lusitano – l’esonero, in caso di tracollo, rimane un’opzione da qui ai prossimi tempi – si fa strada un possibile drastico cambiamento nelle strategie dello United in sede di mercato. Già per il mese di gennaio. E non si parla solo di Kobbie Mainoo.

Rivoluzione Amorim: occhio a due addii

6 punti nelle ultime 5 di Premier League e ottavo posto in classifica. Amorim rischia? Non è da escludere l’avvicendamento sulla panchina del Manchester United. Dal futuro del portoghese dipende, tra gli altri, il destino di due gioielli già accostati alla Serie A.

Kobbie Mainoo piaceva e piace tantissimo al Napoli. Dopo le voci sulla Juventus trapelate la scorsa estate, oggi gli azzurri sono in netto vantaggio su tutti. Amorim, dopo il pari col West Ham, ha messo le cose in chiaro giustificando l’ennesima esclusione del prodotto del settore giovanile dello United. Una scelta che, viste le qualità di Mainoo, ha fatto storcere più di un naso.

E, dunque, solo in caso di esonero il 20enne di Stockport potrebbe decidere di rimanere dov’è, per rilanciarsi. E Joshua Zirkzee? Il bomber olandese ha segnato 1 gol in 7 gare, appena 340′ in campionato e l’ombra ingombrante di Sesko sulle sue spalle. L’ex Bologna, se Amorim andasse via, potrebbe diventare un nome caldo già a gennaio per Roma, Juve e Milan.

I giallorossi lavorano da tempo alla ricerca di un’apertura per il prestito, sarebbe l’attaccante perfetto per Gasperini. Occhio pure ai bianconeri, alle prese con il grave infortunio di Vlahovic; la dirigenza di Via Aldo Rossi, infine, con la possibile partenza di Gimenez, potrebbe pensare di tornare alla carica. Staremo a vedere.