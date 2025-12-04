PAGELLE E TABELLINO LAZIO-MILAN 1-0: Noslin cambia tutto, Zaccagni punisce. Leao che flop

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Lazio

Mandas 6

Marusic 6,5

Gila 7

Romagnoli 7

Pellegrini 6. Dal 71′ Tavares 6

Guendouzi 6,5

Vecino 6. Dal 57′ Dele-Bashiru 6

Basic 6,5

Isaksen 6

Castellanos 5,5. Dal 57′ Noslin 7

Zaccagni 7

All.: Maurizio Sarri 7

La Lazio gioca la solita prestazione di cuore ma anche di testa, di tattica anche se non sempre con qualità. Di pericoli offensivi non ne crea tantissimi, ma Basic e Isaksen firmano i più importanti. La Lazio vuole di più questa vittoria, la cerca, la brama e la merita. Noslin cambia la partita in maniera abbastanza evidente, Zaccagni tira fuori il coniglio dal cilindro di testa. Bene tutta la difesa, in particolare Gila. Basic si conferma. Questa c’è, ha un’anima ma non solo.

Milan

Maignan 7

Tomori 5

De Winter 4,5

Pavlovic 5,5

Saelemaekers 5. Dal 64′ Nkunku 5

Ricci 4,5

Jashari 5. Dall’81’ Modric sv

Rabiot 6,5

Estupinan 5. Dall’87’ Bartesaghi sv

Loftus-Cheek 5. Dall’81’ Pulisic sv

Leao 4,5

All.: Massimiliano Allegri 5

Arbitro: Marco Guida 5,5

Il Milan davvero troppo brutto per essere vero. Leao qualche strappo ma al momento decisivo va moscio, si mangia un gol clamoroso. Malissimo Ricci, De Winter fa rimpiangere Gabbia e neanche poco. Troppi errori a centrocampo, già dal primo tempo, una marea di palloni persi.

Il tabellino di Lazio-Milan

Marcatori: 80′ Zaccagni (L)

Ammoniti: Pavlovic (M) , De Winter (M)

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71′ Tavares); Guendouzi, Vecino (57′ Dele-Bashiru), Basic; Isaksen, Castellanos (57′ Noslin), Zaccagni.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Dia.

All.: Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64′ Nkunku), Ricci, Jashari (81′ Modric), Rabiot, Estupinan (87′ Bartesaghi); Loftus-Cheek (81′ Pulisic), Leao.

A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic.

All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici; IV ufficiale: Doveri; V.A.R.: Pezzuto; A.V.A.R.: Aureliano