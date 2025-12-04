Nuovo scandalo a Lione: trasferimenti fittizi per calciatori mai arrivati in Ligue 1

Ben quattro calciatori sarebbero stati “acquistati” e registrati dall’OL, senza mai giocare per il Lione. Le cifre e i dettagli dalla Francia

Il Lione rischia di finire nuovamente nei guai. Dopo aver scongiurato la retrocessione in Ligue 2, in casa OL è iniziata una nuova era con la partenza di John Textor e l’arrivo di Michele Kang alla guida del club.

Tuttavia, come riportato da ‘L’Equipe’, nelle ultime ore è emersa una nuova vicenda che – se confermata – avrebbe del clamoroso: si tratterebbe di trasferimenti fittizi, mai concretizzati, anche se ufficialmente registrati. Il club francese, sotto la guida di Textor, avrebbe effettuato trasferimenti fittizi di calciatori del Botafogo per assicurarsi un prestito da MCCP Investment Partners, che ora chiede la prima rata dei 41,5 milioni di euro di Igor Jesus.

Il brasiliano, oggi in forza al Nottingham Forest, non ha mai giocato per il Lione, nonostante il trasferimento sia stato registrato come una cessione al club francese. Ma non solo Igor Jesus. L’Olympique Lione, infatti, avrebbe effettuato ben cinque trasferimenti fittizi dal Botafogo: Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha e Jefferson Savarino. Solo Almada, ceduto in prestito a titolo gratuito a gennaio, ha effettivamente giocato per il Lione.

Incredibile Textor: i trasferimenti fittizi rischiano di mettere nuovamente nei guai il Lione

L’Olympique Lione è ora indebitato e deve rimborsare 120 milioni di euro per aver effettuato vari trasferimenti fittizi, fa sapere ‘L’Equipe’.

I soldi incassati dalle cessioni di Igor Jesus e Jair Cunha (28 milioni dal Nottingham Forest), Luiz Henrique allo Zenit (31 milioni) e Almada all’Atletico Madrid (20 milioni) non sono mai arrivati al Lione, ma al Botafogo in seguito ai trasferimenti fittizi registrati fra i due club di proprietà di Textor. L’OL è ancora nei guai.