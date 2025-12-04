Napoli-Juventus, è già polemica arbitrale: la statistica che fa infuriare i bianconeri

La grande sfida tra azzurri e bianconeri pronta a svolgersi in un clima rovente: dalla Vecchia Signora sorge una lamentela

Tanti match interessanti in arrivo in campionato, tra cui una grande classica, Napoli-Juventus al ‘Maradona’. Tanti i motivi di interesse, nella sfida tra partenopei e torinesi, a cominciare dal confronto tra Conte e Spalletti carico di significati. Ma non soltanto. La rivalità, negli anni, è stata accesa da varie polemiche arbitrali. In tal senso, da Torino si lamenta una incredibile assenza di rigori nelle partite contro gli azzurri, che dura da più di 30 anni.

Una statistica a cui sembrerebbe difficile credere, eppure è tutto vero. Sebbene le polemiche, anche da parte napoletana, non siano mai mancate nei confronti dei rivali, ritenuti più ‘protetti’ dai direttori di gara, nei confronti diretti, in Serie A, è da moltissimo tempo che la Juventus non riceve un rigore a favore. Nelle ultime 50 sfide nel massimo campionato, zero rigori per la Juventus e nove per il Napoli, di cui sette nelle partite a Fuorigrotta.

L’ultimo rigore avuto dalla Juventus contro gli azzurri, in Serie A, risale all’8 marzo 1992, nel match disputato al ‘Delle Alpi’ che si concluse 3-1 per i bianconeri. In quell’occasione, i rigori furono due, entrambi realizzati da Roberto Baggio. Per vedere un rigore a favore della Juventus contro il Napoli in casa dei partenopei, bisogna risalire addirittura al 25 marzo 1990, in una gara che in quel caso fu appannaggio degli azzurri per 3-1. Il rigore bianconero fu realizzato da Luigi De Agostini.